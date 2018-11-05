Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber'de katıldığı canlı yayınında soruları yanıtlıyor. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından önemli satır başları;

KASIM VE ARALIK'TA FİYATLAMA DAVRANIŞLARI NORMALLEŞECEK



Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten. Eylül'deki fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı.



- Dolar 8.00-8.50'dan bu noktalara geldi. Bu anlamlı şekilde düşeceğini görüyorduk. Maliyetlerde, enflasyonda eylül ayına kıyasla ekim ayında durumunu gördük. 2018'in Ekim ayı 2017'nin Ekim ayına yakın. Kasım, Aralık'ta fiyatlama davranışları normalleşecek. Kura dayalı ham madde fiyatlarında iyileşme yaşandı. Özellikle birçok sektörde pozitif iyileşme devam ediyor. Kasım ve Aralık için olumlu göstergeler bizi bekliyor



- Birçok anlamda enflasyonla mücadeleyi görüyoruz. Pozitif seyrin ekim ayında devam ettiğini. Giyim beyaz eşyada ise kasım ayında iyileşmeyi göreceğiz. Ortaya koyulan rakamlar kasım aralık ayları için trendin gayet olumlu olduğu ve yıl sonu hedeflerini yakalayacağımızı görüyoruz.



-Eylül'deki fahiş fiyatlanma algısı enflasyona yansıdı. Gerek kur gerek ham madde fiyatlandırmaları iyileşme söz konusu. Petrolde de 85 dolardan, 72 dolarlara düştü. Tepedeki yöneticilerle konuştuğumuzda beklentiler açısından daha düşük seyirde göreceği yönünde. Bu bir gönüllük ilkesi. Özellikle gıda ve giyimde çok yakın takip ediyoruz 2500 firmayı geçti enflasyonla mücadele. Bazen hafta sonları dolaşıyorum bakıyorum. Vitrinlerimizde baya görüyorum. Ben de bakanlığımız da takip ediyor. Kasım ve Aralık'ta daha çok ortaya çıkacak.





- Türkiye ekonomisinin temelleri, dinamikleri çok sağlam



- Normalleşmenin en önemli adımlaarından biri bankacılık sektöründe somut bir şekilde başladı. Yüzde 30-40-50'lere faiz sarmalının olduğu bir iklimden geldik. Yüzde 30'un altına düşmüş durumda, yüzde 20'lerde.

- Bankacılık sekötünde ekim ayı iyi geçti, kasım ayında daha iyi olacak



- 2019 enflasyonla mücadele kapsamını da yakında açıklayacağız.



- Özellikle dört önemli sektörümüzle toplantı yaptım. Bölgesel alanda en güçlü olan sektörlerimiz. Otomotiv zaten en önemlilerden. Yeni ticaret dengesinin yaşandığı dönemde çok iyi takip etmemiz lazım. Çok dikkatli bir stratejik bir planlama ile yürüyeceğiz. 2019 daha güçlü ve pozitif bir yıl olacak



- Ara malı teşvik süreci için toplantılar sürüyor. Ticarette 2019 daha agresif ve pozitif olacak. Katma değerli alanlar dediğimiz alanlarda ihracatın içerisindeyiz. İhracat alanında somut iyileşme görüyoruz. Normalleşme sürecini güçlü bir şekilde de göreceğiz. İstihdama da etkisini göreceğiz.



- Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden birisi olan biz küresel ve bölgesel ekonomik ve siyasi gelişmeleri çok stratejik bir akılla yönetmemiz gerekiyor.



- Türkiye bugüne kadar hep reel sektörle büyüdü. Reel sektör dinamiklerini sağlıklı bir şekilde büyütmemiz lazım



- Türkiye temel ekonomik dinamiklerini hiçbir somut adımdan taviz vermeden, piyasaların, reeel sektörün önünü açarak maksimum çalışacağız



- (ABD ile yaptırım hakkında) Temmuz ağustos eylülde şunu ifade ettim. Bu tip olaylar iki ülke arasında yaşanır. Devletlerin ilişkisinde her daim yaşanır. Ülkelerin menfaatlerini üste tutacak şekilde ilerletilir. Bu sürecin normalleşme seyrine girmesi gayet normal. Bu yaptırımların kalkması olumlu bir durum. Daha pozitif olumlu adımlarla devam edecek. Türkiye ve Amerika'nın ortak düşündüğü hususlar var. Gayet normal. En yakın dost ülkelerde bile olabilir. Pozitif alanlar devam eder. Türkiye olarak ülkemizi bölgede ve küresel rekabet ikliminde daha da güçlendirici adımlar atmaktan vazgeçmeyeceğiz.

HALKBANK AÇIKLAMASI SONRASI HİSSELER YÜKSELDİ

- * (HalkBank hakkında) Sayın cumhurbaşkanımızın Trump'la yaptığı görüşme sonrası ifade ettiğinden hareketle muhatabımız bakanla bir görüşme yaptı. Olumlu yapıcı bir görüşme oldu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. HalkBank ile ilgili farklı yollarda yaptırımla ilgili hiçbir şekilde yaptırımları ihlal etmediğini gördük, gerek arkadaşlar gerek avukatlık firması belgeleri, raporları sağlamaya devam etti. Yine isterlerse yakından takip edeceğimizi belirttik. Raporların, çalışmaların da hukuk içinde bir iletişim içinde ortaya koyduk. Önümüzdeki günlerde devam edeceğiz.

* (Paris görüşmesi hakkında) Türkiye Cumhurbaşkanımızın yıllardır diplomatik ve siyasi rasyonalite üzerinde siyasi görüşmeler devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Halkbank ile ilgili Hazine ve Maliye bakanlarına talimat vereceğini söylemesinin ardından banka hisseleri sert yükselişle açılmıştı.

Halkbank hisseleri yüzde 6.31 primli açılmasının ardından saat 10:10'da yüzde 7.32 primle 7.48 liradan işlem görmeye başladı. Halkbank hisseleri öğle arasında 7.35 TL'den el değiştiriyor.

BİZE TÜRKİYE'NİN MUAF OLDUĞU YÖNÜNDE BİLGİ GELDİ

- * (İran yaptırımları hakkında) 2009'da da yaşandı. Türkiye muafiyetler almıştı. Petrol ve gaz anlamında da almıştı. Bu 8 ilkeden 1 tanesinin Türkiye olduğu yönünde. Türkiye olarak biz bu anlamda istikrarlı liman açısından en önemli ülkelerin başında geliyor. Enerji kısmında İran önemli bir ülke. Gerek doğalgaz gerek petrol açısından altyapısı çok önemli. En zor ve en kötü dönemlere bile hazırlıklı. Tüm bu çerçevede Türkiye'nin bölgesindeki ticari faaliyetlerini dengeli bir biçimde yürüttüğünü görüyoruz. Bugün açıklanacak. Türkiye'nin de olduğu yönünde bu noktada önümüze bakacağız.

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