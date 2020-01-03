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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklanan dış ticaret ve enflasyon verilerinin ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Öncelikle son gelen enflasyon verisini değerlendiren Albayrak "Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz yüzde 12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 3, 2020

YÜZDE 2 ARTIŞ

Bakan Albayrak dış ticaret verileriyle ilgili ise "2019’da ihracatımız yüzde 2.04 artışla 180.5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum. İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 3, 2020

İTHALATTA DÜŞÜŞ

TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre aralık ayı enflasyonu yüzde 0.74 olurken yıllık enflasyon yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı verilere göre ise Türkiye'nin 2019'da ihracatı yüzde 2.04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar oldu. İthalatı ise yüzde 8.99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olarak gerçekleşti.