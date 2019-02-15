Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;



"Zorlu koşullar altında gerçekleştirilen bu kongrede tüm paydaşların söz alması en zor koşullar altında dahi müzakere işbirliği ve ortak akıldan vazgeçilmediğini göstermektedir. Geçmişi iyi bilerek dünden gerekli dersleri alarak Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürüyoruz. İhracat odaklı büyümeden, dev projelerden, ar-ge'lerden, kamu mali yapısından ve uluslararası ekonomi yönetiminin bir parçası olan Türkiye'den bahsediyoruz. Büyük bir kararlılıkla topyekûn mücadelemize devam ediyoruz.



- Son 5 yıla baktığımızda hedef hep ekonomiydi. 21013 yılında 12 bin doları geçip orta gelir grubundan çıkıp üst gelir grubuna girdiğimiz dönem mayıs ve haziran olaylarında yeni bir dönem başladı.



- Geçtiğimiz ağustos ayından itibaren finansal dalgalanmaları en aza indirmek için güçlü bir duruş sergiledik. Güçlü bir koordinasyon içine girdiğimiz bu süreçte, tüm zorluklara rağmen geride bıraktık



- Bu dönemin dengelenme için yeniden fırsat olarak gördük. 2021 yılı sonunda tüm hedefler doğrultusunda daha fazla yüksek katma değerli üretim yapan bir yapıya dönüşüm gerçekleştireceğini çok net görüyoruz



- Dengelenme süreci başarılı şekilde sürdürülmektedir.



- Bugün geldiğimiz süreç Türkiye'nin bir daha bu durumlarla karşılaşmaması için çok kararlı adımlar atıldı



- Cari açıktan cari fazlaya geçiş dönemine Türkiye hızla yol alıyor



- Sadece ağustos ayından bugüne kadar kurda yaklaşık yüzde 30'a yakın bir iyileşme yaşadık



- Risk primimiz 570 puanlara çıkmıştı, 300'ün altını gördük iyi bir iyileşmeye doğru gidiyoruz



- 500 vadeli devlet kağıtları yaklaşık yüzde 12 düşüş gösterdi. Toparlanma hızlı bir şekilde devam ediyor.



- İş dünyası için faizlerin daha da düşmesi lazım. Daha yeni başladık daha da düşecek inşallah



- 6'dan dolarlar aldık 5'lere düştü ne yapacağız diyorlar . Siz aldığınız dolarları tutmaya devam edin. Fırsatçılar siz daha çok beklersiniz.



- Likiditenin genişletilmesi gerekiyor. Bankacılık sektörümüz ciddi bir daralma yaşadı. Özellikle son iyileşmeler çok sıkı bir likitide sürecini başlattılar kredi vermek için.



- Bu yıl kalkınma ve yatırım müthiş bir noktaya gelecek. Exim Bank'ta da çok kısa sürede adım atacağız. Sermaye piyasalarının genişletilmesi, likiditenin gelişmesiyle, kamu bankaları harici sektörümüz daralma yaşadı. Son ihaleler ve iyileşmelerle çok sıkı bir likidite sürecini bankalar başlattı. Ocaktan daha iyi olacak, marttaki daha iyi olacak. Biraz bekleyelim Türkiye nisanda, ağustosta batar diyenlerin gemiden düşüp boğulacağı bir süreç.



- Sözde konuşulan paralar kadar IMF'den alacağımız para kadar esnafımıza kredi kullandırmak için likidite verdik. Türkiye ekonomisi çok güçlü. Birileri üzülecek ama biz sağımıza solumuza bakmadan ilerliyoruz



- Reel olarak çok daha gerçek ve kaliteli üzerine koyarak giden kırılganlıklara izin vermeyen bir ekonomik stratejimiz olacak



- Brexit bir fırsat, AB'nin içinden geçtiği süreç bir fırsat, ABD'nin Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı bir fırsat.



- 2008'den çok daha ağır bir operasyonla karşı karşıya kaldık. Etkilerini hızlı karar alma, güçlü refleks gösterme sayesinde çok hızlı bir şekilde atlattık. Piyasa kurallarını ihlal etmeden güven içerisinde ilerlemeye devam edeceğiz.



- 10 yıllık devlet tahvilimiz 100 puan aşağı indi



- Esnafımız, KOBİ'lerimiz kredi paketlerini kolaylaştırmak ve vergi anlamında bir çok kolaylık sağladık. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarla birlikte de bu sürecin iyileşmeye başladığını görüyoruz



- Enflasyonun düşmesiyle faizlerinde çok sert düştüğünü göreceğiz. Türkiye için 2019 çok önemli tecrübe ve derslerin çıkarıldığı bir yıl olacak



- Uzun yıllardır beklenen reformlarla özellikle küresel piyasalarda pozitif ayrışma ve güçlenme anlamında değil, küresel rekabette Türkiye'yi bir adım öne taşıyacak.Kalıcı bir vergi mimarisi... Rekabet koşullarını dönüştüren, sadeleşmiş, optimum vergi politikasıyla, halkın refahının güçlendiği bir vergi çalışması.



- Çok sıkı bir enflasyonla mücadeleyi ortaya koyduk. Ocak ayı çok enteresan bir ay oldu. Gıdada da yaş sebze meyve tarihi bir sıçramanın yaşandığı o da ocağın son 10 günü yaşandı. Bu esnafımız ve çiftçimizle ilgili bir durum değil. Esas operasyonu yapan operasyoncular bahane ettikleri Antalya'daki 2000 dönümlük sera.



- Biz dedik ki vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. İstanbul ve Ankara'da hızlı bir adım atalım dedik ve tanzim satışlarına başladık. Ocak ayı enflasyonunda bu fahiş fiyat olmasaydı enflasyon eksi 0,43 olacaktı. Yıllık ise 18, 85'e düşecekti.

Sonra baktık, tanzim satışları sonrası bu ürünlerin fiyatları marketlerde düşmeye başladı. Birçok farklı büyükşehirden de talep gelmeye başladı.



İzmir'de de tanzim satış konusunda gerekli desteği verebiliriz.



Türkiye'de her şey var fazlasıyla. Birileri fırsatçılık yapınca, devletin demir yumruğu kalkıyor. Hemen fiyatlar düştü. İzmir dışında farklı büyükşehirlerimiz de var. Kısa vadeli adımların yanı sıra hal yasası var. Eli kulağında bitmek üzere. Yılın ilk 6 ayında yeni hal yasasıyla, uçtan uca gıda izleme sistemi ile seracılık alt yapısını güçlendirecek bu süreci çok net noktaya taşıyacağız.



Seracılar enflasyon mu konuşacağız, domates biber mi gündemine getirmeyecek bir nokta oluşturacağız. Bu sorunları tarihe gömeceğiz. Tarımda Türkiye'yi başka bir lige taşıyacağız.





