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Bakan Albayrak: Turizm sektörünün yanındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Turizm sektörünün yanında olduklarını belirterek "Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL'lik destek paketini devreye alıyoruz" dedi.

Bakan Albayrak: Turizm sektörünün yanındayız - Haberler
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından, Türkiye Bankalar Birliği'nin 'Turizm Destek Paketi Uygulaması'na ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak, "Bacasız sanayimiz turizm sektörünün yanındayız. Turizm sektöründe, pandeminin etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamın korunmasını desteklemek için 10 milyar TL´lik destek paketini devreye alıyoruz. Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile kullandırılacak kredi paketi sektörümüze hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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