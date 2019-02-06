Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Amerikan Türk Konseyi, ABD Ticaret Odası ve TAİK bünyesindeki iş insanları ile toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakan Albayrak, 'Amerikan Türk Konseyi, ABD Ticaret Odası ve TAİK bünyesindeki iş insanları ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmini ve işbirliğini artırmak için kendilerinden beklentilerimizi aktardık.' ifadelerini kullandı.