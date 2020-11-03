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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından çiftçi desteği ile ilgili açıklama yaptı. Albayrak, "Asırlık kurumlarımızla üreticimizi destekliyoruz! Türkşeker aracılığıyla hububat, bakliyat, domates, patates ve sera ürünleri başta olmak üzere birçok tarımsal üründe çiftçimize 600 milyon ₺ destek sağladık. Üretime dayalı milli ekonomi politikamızla üreticilerimizin yanındayız." dedi

Albayrak'ın paylaşımında, 600 milyon liralık desteğin son iki ayda çiftçilere sağlandığı ve 2020 yılındaki toplam destek tutarının 1 milyar 800 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 3, 2020