Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma - İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Bilgi İşlem Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Mehmet Fatih K. (26) ve Muammer K. (42) Çağlayan Adliyesine sevk edildi.Öte yandan İstanbul'da 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 7 şüphelinin gözaltına alındığı, yaşı küçük 1'inin Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği, gözaltına alınan 4 şüpheli de dün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.Olaya ilişkin 1 kişinin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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