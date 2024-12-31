Bakan Bak, milli sporcuların 2024'te 7 bin 500 madalya kazandığını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların 2024 yılında uluslararası organizasyonlarda 7 bin 500 madalya kazandığını belirtti.

Bakan Bak, yaptığı yazısı açıklamada, milli sporcuların uluslararası müsabakalardaki başarı grafiğinin her geçen yıl arttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milli sporcularımız, 2024 yılında katıldığı uluslararası müsabakalarda 2471 altın, 2518 gümüş, 2511 bronz olmak üzere toplam 7 bin 500 madalya kazandı. Milli sporcularımız 2022 yılında 6 bin 127, 2023 yılında 6 bin 231 madalya kazanmıştı. 2024 yılında ise sporcularımız 7 bin 500 madalya kazanma başarısı gösterdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de spor alanında devrim niteliğinde hamleler yapıldı. Ülkemizin dört bir yanını spor tesisleriyle donatarak sporu her yaştan vatandaşımız için ulaşılabilir kıldık. Uluslararası müsabakalarda alınan madalyalar, spora olan destek ve yatırımlarımızın ne denli doğru olduğunun göstergesidir. Yaptıklarımızı, kazanılan madalyaları asla yeterli görmüyoruz. Amacımız spor ülkesi olma yolunda ilerlemektir. Bunu başaracak potansiyele sahibiz."