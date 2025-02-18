Bakan Bak'tan Denizli'deki kaza için taziye mesajı!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Denizli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Denizli'nin Buldan ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Denizli'de düzenlenecek Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere İzmir'den hareket eden midibüsün Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilmesi sonucu 2 sporcumuzun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sporcularımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum."