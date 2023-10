Bakan Bak: "Türkiye Avrupa'nın en genç stadyumlarına sahip"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi işbirliğinde yapımı tamamlanarak hizmete giren Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi Darıca'da açıldı. Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık’ın adının verildiği kompleksin açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, milletvekilleri, çocuklar ve çok sayıda daveti katıldı.

"Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım"

Bakanlık olarak belediyelerin getirdikleri projelere destek verdiklerini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Darıca 260 bin nüfusuyla önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli yerinde gerçekleştirmek için de gençlere yatırım yapmak gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi bağımlılıkla mücadele. Çocuklarımızın başta madde bağımlılığı, uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için sporu tabana yaymak amacındayız. Ailelere sesleniyoruz, çocuklarınız spor sahalarına, yüzme havuzlarına götürün. Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım. Anneler olarak çocuklarınızda mutlaka konuşun. Çocuklarınızın bu kötü alışkanlıklardan uzak durması için onları dinleyin. Onlara zaman ayırın ve ellerinden tutup spor kulüplerine, yüzme havuzlarına tesislere getirin. Spora yapılan bir liralık yatırım 10 lira olarak geri döner. Bu nasıl döner? Sağlıkla geri döner. Emniyetle geri döner. Sosyal barışla geri döner. Spora yapılan yatırım karşılıksız kalmaz" diye konuştu.

"Çok şanslıyız, sporun içinden gelen, Türk sporunu çok iyi bilen bir Cumhurbaşkanımız var"

Türkiye'nin dört bir yanında tesis yaptıklarını söyleyen Bakan Bak, "Çok şanslıyız, sporun içinden gelen, Türk sporunu çok iyi bilen bir Cumhurbaşkanımız var. Onun önderliğinde Türkiye'nin dört bir yanında binlerce tesis yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Türkiye Avrupa'nın en genç stadyumlarına sahip. Geçtiğimiz salı günü Türkiye ve İtalya'nın 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı birlikte organize edeceği ilan edildi. İnşallah bu gençler o stadyumlarda Avrupa Futbol Şampiyonası'nı canlı olarak izleyecek. Türkiye Milli Takımımız, Hırvatistan karşısında maçı 1-0 kazandı ve Avrupa Futbol Şampiyonası'na Almanya'ya 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak üzere büyük bir avantaj elde etti. Yarın akşam Konya'da yine Letonya'yla yapılacak müsabaka sonucunda inşallah maçı kazanarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitme yönünde önemli bir avantaj elde edeceğiz. Türkiye'nin her yanında onlarca spor organizasyonları yapılıyor. Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor" şeklinde konuştu.

"Ahmet Çalık fakir fukaraya yardım eden, destek olan bir kardeşimizdi"

Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'tan bahseden Bakan Bak, "Gençlerbirliği altyapısından yetişip daha sonra Galatasaray'a transfer olan ve ardından da Konya'da takım kaptanı olarak görev yapan Ahmet Çalık, elim trafik kazasında kaybetti. Onun ismini bu tesiste verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendisi çok mütevazı bir delikanlıydı. Milli takımda da yer aldı. Fakir fukaraya, garip gurebaya yardım eden, destek olan bir kardeşimizdi. Dokunduğu gençler vardı, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Bu eserin yapımında katkısı bulunan bakanlığımıza, çalışanlarımıza, Darıca Belediyesi'ne, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve katılımlarımızdan dolayı sizlere şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar 8.5 milyon gencimize yüzme öğrettik"

'Yüzme bilmeyen kalmasın' kampanyasından bahseden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye çapında yaptığımız 'Yüzme bilmeyen kalmasın' kampanyasında, bugüne kadar 8.5 milyon gencimize yüzme öğrettik. Bu yıl sonunda hedefimiz 10 milyon gencimize yüzme öğretmek. Salonlara spor yapmaya gelin. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Tesisimiz hayırlı olsun" dedi.

"Olimpiyat kapısında 7 sporcumuz var"

Çocukların elinden tutup her birini olimpiyatlara hazırladıklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden bu yana her branşta örnek alanlarda ilerlemeye devam ediyoruz. 2 branşı olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübümüz bugün 13 branşta, yaklaşık 4 bin lisanslı sporcuya olimpiyat, dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonları olan, içerisinde 40 yakın milli sporcusunu barındıran devasa bir kulüp haline geldi. Her çocuğumuzu olimpiyatlara hazırlıyoruz. Milli sporcu Eray Şamdan Darıca'da bizlere rol model oldu. Gençlerimize rol model oldu. Şu anda olimpiyat kapısında 7 sporcumuz var. Ümit ediyorum Darıca’da yaktığımız bu meşaleyi Türkiye’nin her bir yanında olimpiyat ateşiyle güçlendireceğimize olan inancımız tamdır" diye konuştu.

"64 milyon TL ayni ve nakdi yardım yaptık"

Kocaeli’nin sporun başkenti olma yolunda ilerlediğini söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu kentte 560 amatör spor kulübü var. Bunları sadece 190 tanesi futbolla ilgili. Başarılı derecelere elde etmiş sporcularımız var. Eray Şamdan gibi olimpiyat derecesi yapmış sporcularımız var. 2023 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine toplam 64 milyon TL ayni ve nakdi yardım yaptık. Yine 2023 yılında 3 tane uluslararası 20 tane ulusal, 23 tane de yerel Kocaeli çapında spor etkinliği gerçekleştirerek sporcularımızın sporla daha güçlü bir şekilde buluşması için çok güçlü etkinlikler yaptık. Yaklaşık 11 bin sporcumuzu bu kente, etkinliklerde buluşturduk. 150 bine yakın spor sevdalısını bu ekinliklerde buluşturduk. Spor okullarımızda yılda yaklaşık 45 bin evladımızın düzenli spor eğitimi almasına gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise, "Kocaeli bilim, sanayi ve teknoloji şehri olduğu kadar bilişim ve dijitalleşmenin de başkentidir. Bu yönüyle Kocaeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dünyayla yarıştıran önemli bir şehirdir. İnşallah Türkiye'de Kocaeli gibi onlarca şehir olur. Kocaeli, spor bakımından da çok önde bir şehir" ifadelerini kullandı.