Bakan Bak ve TFF Başkanı Büyükekşi, Varşova Büyükelçiliği'nde ağırlandı

Polonya ile 31 yıl aradan sonra karşılaşacak olan A Milli Takımın maçı öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Varşova Büyükelçiliği'nde ağırlandı.

T.C. Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, Mali İşlerden ve Yeni Teknolojilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erman Kalkandelen de katıldı.