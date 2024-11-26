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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar: Arz güvenliği açısından gaza ihtiyacımız var - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar: Arz güvenliği açısından gaza ihtiyacımız var

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Rus enerji şirketi olan Gazprombank'a yaptırım uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 26.11.2024 - 12:07 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:07
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        Bakan Bayraktar: Arz güvenliği açısından gaza ihtiyacımız var
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'nin Rus enerji şirketi olan Gazprombank'a yaptırım uygulamasına ilişkin "Türkiye'ye muafiyet sağlanmalı" dedi. Bakan bayraktar, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "GAZPROMBANK'A İLİŞKİN YAPTIRIM TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEK"

        Bayraktar, ABD'nin Gazprombank'a ilişkin yaptırımının Türkiye'yi etkileyeceğini söyledi. Bayraktar, "Para ödeyemezsek gaz alamayız. Dışişleri bakanlığımız görüşmeleri sürdürüyor. Bizim arz güvenliği açısından gaza ihtiyacımız var" dedi.

        Bayraktar, "Geçmişte İran’a yaptırım vardı ama doğal gazda muafiyet vardı biliyorsunuz. Biz de Rus doğalgazı için ABD’den böyle bir muafiyet istiyoruz. Türkiye’ye muafiyet verilmezse hedef Rusya değil, Türkiye demektir" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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