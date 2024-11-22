Bakan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile görüştü - Enerji Haberleri

Bakan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile görüştü - Enerji Haberleri

Bakan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile görüştü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile petrol ve doğal gaz alanlarında ortak çalışma ihtimallerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Habertürk Giriş: 22.11.2024 - 21:11 Güncelleme: 22.11.2024 - 21:11 facebook

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