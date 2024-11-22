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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile görüştü - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile görüştü

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek ile petrol ve doğal gaz alanlarında ortak çalışma ihtimallerini değerlendirdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 21:11 Güncelleme: 22.11.2024 - 21:11
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        Bakan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdulsadek ile görüştü
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        Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abdulsadek ile İstanbul Energy Forum marjında bir araya geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Görüşmemizde petrol ve doğal gaz alanlarında ortak çalışma ihtimallerimizi değerlendirdik. Ülkemizin hidrokarbon arama alanındaki tecrübesini iki ülkenin ortak faydasına olacak somut işbirlikleriyle değerlendirebileceğimizi ifade ettik."

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