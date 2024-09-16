Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.577,46 %-1,12
        DOLAR 33,9931 %0,23
        EURO 37,8331 %0,65
        GRAM ALTIN 2.820,44 %0,38
        FAİZ 42,64 %1,11
        GÜMÜŞ GRAM 33,67 %0,51
        BITCOIN 58.064,00 %-2,92
        GBP/TRY 44,9058 %0,80
        EUR/USD 1,1119 %0,40
        BRENT 72,86 %1,77
        ÇEYREK ALTIN 4.611,41 %0,38
        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar: Nükleer teknoloji yaptırımları kaldırılmalı - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar: Nükleer teknoloji yaptırımları kaldırılmalı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer enerjiyi daha iyi bir geleceğin parçası olarak gördüklerini kaydederek, nükleer teknolojiye ilişkin ticaret ve finansal kısıtlamaların yanı sıra sektöre yönelik yaptırımlar gibi tüm engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 18:58 Güncelleme: 16.09.2024 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bayraktar: Nükleer teknoloji yaptırımları kaldırılmalı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 gün sürecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 68'inci Genel Konferansı'nın ilk gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın video mesajı paylaşıldı.

        Bakan Bayraktar, videodaki konuşmasında, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin nükleer emniyet ve güvenliği teşvik edici çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti.

        "NÜKLEER ENERJİ KAÇINILMAZ"

        Bayraktar, Türkiye'nin ulusal enerji stratejisine değinerek, stratejinin sürdürülebilir kalkınma ve enerji güvenliğine öncelik verdiğini, 2053'e kadar sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda nükleer enerjinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        Türkiye'nin gelecek 20 yılda elektrik talebinin yüzde 4 artmasının beklendiğine işaret eden Bayraktar, "Bu artan talebi karşılamak için Türkiye, yenilenebilir kaynaklardan daha fazla güç üretimine öncelik verecek ve nükleer enerji, enerji çeşitliliğimize temel unsur olarak eklenecektir." şeklinde konuştu.

        TÜRKİYE'NİN NÜKLEER HEDEFLERİ

        Bayraktar, Türkiye’nin, nükleer kapasitesini artırmaya devam edeceğini belirterek, "Uzun vadeli Ulusal Enerji Planı doğrultusunda, 2035 yılına kadar 7,2 Gigavat (GW) ve 2050 yılına kadar küçük modüler reaktörler (SMR'ler) dahil 20 Gigavat (GW) nükleer santral devreye almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        Türkiye’nin nükleer hedeflerine de değinen Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin dört reaktörüyle toplam 4,8 Gigavat (GW) kapasiteye sahip olacağını, daha sonra ikinci ve üçüncü sahaların da devreye alınmasının planlandığını dile getirdi.

        "NÜKLEER ENERJİYİ, 'DAHA İYİ BİR GELECEĞİN' PARÇASI OLARAK SAVUNUYORUZ"

        Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Nükleer enerjiyi, 'daha iyi bir geleceğin' parçası olarak savunuyoruz. Bu nedenle, ticaret ve finansal kısıtlamalar ve sektöre yönelik yaptırımlar gibi tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguluyoruz. Bu engeller yalnızca teknolojik ilerlemeyi ve ekonomik gelişmeyi yavaşlatmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yeteneğimizi de erteliyor. Uluslararası politikaların, nükleer enerjinin sorumlu bir şekilde geliştirilmesini ve konuşlandırılmasını engellemek yerine desteklemesi esastır." dedi.

        REKLAM

        COP28'de (2023 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) alınan kararlar ışığında Türkiye'nin Paris Anlaşması'nda belirtilen iddialı hedeflere ulaşmak için nükleer kapasitede önemli bir artış olması gerektiğine inandığını vurgulayan Bayraktar, Ajansın nükleer teknolojileri ilerletme çabalarını ve üye devletlere bu teknolojilerden yararlanma konusunda verdiği desteği takdir ettiklerini söyledi.

        Bayraktar, "Türkiye, nükleer enerjinin güvenli, emniyetli ve barışçıl bir şekilde kullanılmasını sağlama hedefine tam olarak bağlı kalmaya devam ediyor ve UAEA ile yakın işbirliği yapmaya devam edecektir." görüşünü paylaştı.

        Türkiye'nin Ajans ile sürdürdüğü işbirliğine olan sarsılmaz bağlılığını yineleyen Bayraktar, "Dünya çapında refah için nükleer enerjiyi geliştirmek üzere ortak çabalarımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesiyle sözlerini tamamladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar