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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji yoğunluğu rekor gelişim göstererek yüzde 6,2 düştü - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar: Türkiye'nin enerji yoğunluğu rekor gelişim göstererek yüzde 6,2 düştü

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 2022'de Türkiye'nin enerji yoğunluğunun rekor gelişim göstererek yüzde 6,2 düştüğünü bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 13:17 Güncelleme: 08.01.2024 - 13:21
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        "Enerji yoğunluğu yüzde 6,2 düştü"
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kamu ve özel sektör işbirliğiyle 2030'a kadar 20 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceklerini belirterek, "Böylece hem enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren firmaları destekleyerek yeni iş imkanı oluşturacak hem de bu yatırımlar sayesinde 2040'a kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlamış olacağız" dedi.

        Türkiye'nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı'nda konuşan Bayraktar, Türkiye'nin enerji ihtiyacını daha temiz kaynaklarla karşıladığını, bu sayede emisyonların azaldığını ve enerji dönüşümünün sağlandığını söyledi.

        Net sıfır dönüşümünün arz tarafındaki destekleyicisi ve talep tarafındaki tamamlayıcısının enerji verimliliği uygulamaları olduğunu dile getiren Bayraktar, 2030'a kadar arz güvenliği, sanayicinin rekabet gücü, dışa bağımlılığın azaltılması ile iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi için en önemli politika araçlarından birinin enerji verimliliği olacağını ifade etti.

        Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2021 ve 2022'de enerji yoğunluğunu dünyada iki yıl üst üste en çok iyileştiren iki ülkeden biri olduğuna dikkati çekerek, "2022'de küresel enerji yoğunluğu iyileşmesi ortalama yüzde 2 olarak gerçekleşirken, ülkemizin enerji yoğunluğu rekor bir gelişim göstererek yüzde 6,2 oranında düştü." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye'nin, 2053 net sıfır iklim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreye duyarlı enerji politikası gereği yeni enerji verimliliği hareketi başlattığını aktaran Bayraktar, "Bu doğrultuda, elde ettiğimiz kazanımları Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye taşımak amacıyla, Türkiye’nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2024-2030 yılları arasında uygulanacak olan II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı uygulamaya başlıyoruz." diye konuştu.

        Bayraktar, yeni plan kapsamında 10 stratejik amaç ve 23 hedef belirlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Eylem planımızın hayata geçirilmesiyle 2030'a kadar enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltacak ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunacağız. Ortaya koyduğumuz bu hedeflere ulaşmak için kamu ve özel sektör 2030'a kadar 20 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz. Böylece hem enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren firmaları destekleyerek yeni iş imkanı oluşturacak hem de bu yatırımlar sayesinde 2040'a kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlamış olacağız."​​​​​​​

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