Bakan Bayraktar: Yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacak - Enerji Haberleri

Bakan Bayraktar: Yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacak - Enerji Haberleri

Bakan Bayraktar: Yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO ile Somali petrol idaresi arasındaki yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacağını bildirdi

Anadolu Ajansı Giriş: 25.10.2024 - 17:55 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:57 facebook

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