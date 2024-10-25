Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.908,47 %0,40
        DOLAR 34,2840 %0,11
        EURO 37,1208 %-0,10
        GRAM ALTIN 3.022,31 %0,34
        FAİZ 44,52 %0,09
        GÜMÜŞ GRAM 37,50 %1,11
        BITCOIN 68.047,00 %-0,15
        GBP/TRY 44,5358 %-0,02
        EUR/USD 1,0813 %-0,14
        BRENT 75,88 %2,02
        ÇEYREK ALTIN 4.941,47 %0,34
        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar: Yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacak - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar: Yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacak

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO ile Somali petrol idaresi arasındaki yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 17:55 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO ile Somali petrol idaresi arasındaki yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacağını bildirdi.

        Ayrıntılar birazdan...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        25 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        Yenidoğan iddianamesinden ayrıntılar: Telefon görüşmesi dosyada...
        İstismar iddiasına baltalı saldırı!
        İstismar iddiasına baltalı saldırı!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        Bebekleri ölen aile: Pasif ötanazi yaptılar!
        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı
        İstanbul'da 100 milyon liralık operasyon: Almanya'dan getirip Irak ve İran'da satacaklardı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        G.Saray'dan Calabria atağı!
        "Mourinho yine rol çaldı"
        "Mourinho yine rol çaldı"
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Ketozis ve keto gribine dikkat!
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Fransa'da Ersin destanı!
        Fransa'da Ersin destanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Bir kez daha uluslararası yapımda
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü
        Uzayda mahsur kalan astronotlar dünyaya döndü