Bakan Bayraktar: Yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO ile Somali petrol idaresi arasındaki yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacağını bildirdi
Giriş: 25.10.2024 - 17:55 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:57
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO ile Somali petrol idaresi arasındaki yeni anlaşmayla Somali kara alanlarında da petrol ve gaz aramaları yapılacağını bildirdi.
Ayrıntılar birazdan...
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