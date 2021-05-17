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HaberlerSosyal GüvenlikİşçiBakan Bilgin: 81 il müdürlüğü ve 558 sosyal güvenlik merkezi ile hizmet sunmaktayız
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Bakan Bilgin: 81 il müdürlüğü ve 558 sosyal güvenlik merkezi ile vatandaşımıza hizmet sunmaktayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SGK haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bilgin, "Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, 81 il müdürlüğümüz ve 558 sosyal güvenlik merkezimizle vatandaşımıza hizmet sunmaktayız. 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz Genel Sağlık Sigortası reformu sayesinde toplumun bütün kesimlerine adil ve birinci sınıf sağlık hizmeti sunan model bir ülke haline geldik. Salgın sürecinde “Türk Mucizesi” olarak adlandırdığımız Genel Sağlık Sigortası sistemimizin dünyaya örnek teşkil eden bir başarıya imza attığını gördük" dedi

Bakan Bilgin: 81 il müdürlüğü ve 558 sosyal güvenlik merkezi ile hizmet sunmaktayız
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Bakan Bilgin yazılı olarak yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal bir devlet olduğu anayasamızda açıkça ifade edilmiş, sosyal güvenlik hakkı güvencesi sağlanmıştır. Bunun gereği olarak; Türkiye’de yaşayan her bir vatandaşımız sosyal güvenlik sistemimizin korumasına alınmıştır.

Sosyal güvenlik sistemi, son 150 yıllık dünya tarihinin en önemli sosyal devlet uygulamasıdır. 2006 yılında çıkarılan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, içerdiği yapısal ve niteliksel normlarla sosyal güvenlik sitemimizde reform niteliğinde bir iyileşmeyi sağlamış tarihi başarılarımızdan biridir.

Sürdürülebilir ve uygulanabilir bir sistem oluşturması amacıyla hazırlanan sosyal güvenlik reformu 17 Nisan 2008 tarihinde mecliste kabul edilerek yasalaşmış ve birçok yeniliği de beraberinde getirmiştir. SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, üç farklı kurum Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplanmıştır.

Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, 81 il müdürlüğümüz ve 558 sosyal güvenlik merkezimizle vatandaşımıza hizmet sunmaktayız.

2012 yılında gerçekleştirdiğimiz Genel Sağlık Sigortası reformu sayesinde toplumun bütün kesimlerine adil ve birinci sınıf sağlık hizmeti sunan model bir ülke haline geldik. Salgın sürecinde “Türk Mucizesi” olarak adlandırdığımız Genel Sağlık Sigortası sistemimizin dünyaya örnek teşkil eden bir başarıya imza attığını gördük. Vatandaşlarımızı sosyal güvenlik şemsiyesi altına alarak koruduk. Bugün sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil aylık sadece 107 lira 33 kuruş ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekteler. Ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın primlerini de devlet olarak biz karşılıyoruz. Ayrıca 18 yaş altı çocuk ve gençlerimiz koşulsuz şartsız Genel Sağlık Sigortası kapsamındalar.

Salgın döneminde dünyanın en güçlü ülkelerinde bile sağlık hizmetlerinde sorunlar yaşanırken, genel sağlık sigortamız ve teknik altyapımız sayesinde sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksaklığa meydan vermedik. Yine bu süreçte sağladığımız desteklerle çalışanlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ettik.

Ayrıca vatandaşlarımızın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmedik. Geri ödeme kapsamındaki toplam ilaç sayımız 9 bin 94’e ulaşmış durumda.

Bakanlık olarak hedefimiz, Sosyal Güvenlik Sistemi’mizi en etkin düzeye getirerek daha da güçlendirmek olacak. Kayıt dışı ile mücadelemiz de kararlılıkla devam edecek.

Bu vesileyle, sosyal güvenlik sistemimizdeki bu dönüşümün mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, görev yapan yapan tüm Bakanlarımıza, kurum yöneticilerimize ve salgın sürecinde büyük bir özveriyle görev yapan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sosyal Güvenlik Haftasının bütün milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.""

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