Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Bilgin, “Önümüzde geçici isçiler dosyası var. Sayıları 300 bin ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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