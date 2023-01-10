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Haberler Sosyal Güvenlik Bakan Bilgin'den 'geçici işçi' açıklaması
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Bakan Bilgin: Önümüzde geçici isçiler dosyası var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Önümüzde geçici isçiler dosyası var. Sayıları 300 bin, ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak” dedi

Bakan Bilgin'den 'geçici işçi' açıklaması
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İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Vedat Bilgin, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Bilgin, “Önümüzde geçici isçiler dosyası var. Sayıları 300 bin ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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