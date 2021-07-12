Bakan Bilgin'den istihdam edilecek işçilerin sigorta primine ilişkin açıklama

AA

Bilgin, yaptığı yazlı açıklamada, istihdama prim ve vergi desteği kapsamında işe alınan her bir işçinin tüm sigorta primleri ve ücreti üzerinden alınan verginin devlet tarafından karşılandığını hatırlattı.

"Yürürlükteki asgari ücret üzerinden sağlanan 1500 lirayı aşan desteğin yaklaşık 1350 lirasını sigorta primi, 200 lirasını ise vergi desteği oluşturuyor." ifadesini kullanan Bilgin, 12 ay süreyle geçerli olan desteğin, kadınlar, 18-25 yaş arası gençler ve engelliler için 18 ay olarak uygulandığını vurguladı.

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam için daha fazla sigorta primi desteği sağlandığına dikkati çeken Bilgin, bu sektörlerde istihdamı koruma ve artırma amacıyla sigorta primi desteğinin aylık 3 bin 500 liradan fazla, toplam destek tutarının ise yaklaşık 3 bin 700 lira olduğunu belirtti.

Bilgin, 2018'de yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile getirilen ilave istihdama prim ve vergi desteğinin uygulama süresinin 31 Aralık 2020'de sona erdiğini ancak 2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile destek süresinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldığını anımsattı.

Bakan Bilgin, "İstihdamın korunması ve artırılması amacıyla diğer teşvik ve destek uygulamaları ile her zaman çalışan ve işverenlerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.