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Bakan Bilgin: 'EYT'de ilk maaşlar nisanda'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de ilk maaşların nisan ayında ödeneceğini açıkladı. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra başvuruların yapılacağını belirten Bilgin, "Herhangi bir endişeye gerek yok. Kimse bir hak kaybına uğramayacak" dedi

Bakan Bilgin: 'EYT'de ilk maaşlar nisanda'
DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaş şartının ortadan kalkmasıyla emekli olacakların maaşlarını nisan ayında alacağını açıkladı.

Bakan Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan EYT düzenlemesinin hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Böyle bir acı yaşadığımız dönemde çıkması buruk bir sevinç. Ama çalışanlarımıza, bu süreçte emekli olacaklara hayırlı olsun" diye konuştu.

Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra başvuruların yapılacağını belirten Bilgin, "Herhangi bir endişeye gerek yok. Kimse bir hak kaybına uğramayacak" dedi.

Bilgin, maaşların nisanda alınıp alınamayacağına ilişkin soruya, "Tabii. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonraki ilk ayın başında, maaşlar müracaatlara göre yatıyor" yanıtını verdi.

Başvuruların e-devlet üzerinden yapılabileceğini dile getiren Bilgin, bir sorunla karşılaşılması halinde bizzat başvuruda bulunulabileceğini de kaydetti.

Vedat Bilgin, düzenlemenin bütçeye getireceği ek yük açısından depremden dolayı bir aksama olup olmayacağına yönelik soru üzerine, "Onların hepsi planlandı. Öyle bir sorunumuz yok" ifadesini kullandı.

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