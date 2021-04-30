Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Bakan Bilgin, ILO’nun İş Sağlığı ve Güvenliği Günü etkinliğine katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü etkinliğine bir video mesaj gönderdi. Bu yıl pandeminin de etkisi ile “Krizlere Hazırlıklı Olun, Hızlı Cevap Verin, Dayanıklı İSG Sistemlerine Şimdi Yatırım Yapın” mottosunun benimsendiği çevrimiçi etkinliğe gönderdiği mesajında Bilgin “Çalışanlarımızın, işverenlerin ve çalışma dünyasının Dünya İş Sağlığı Ve Güvenliği Gününü kutluyorum.” dedi.

Bakan Bilgin, ILO’nun İş Sağlığı ve Güvenliği Günü etkinliğine katıldı
HABERTURK.COM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü etkinliğine bir video mesaj gönderdi.

Bu yıl pandeminin de etkisi ile “Krizlere Hazırlıklı Olun, Hızlı Cevap Verin, Dayanıklı İSG Sistemlerine Şimdi Yatırım Yapın” mottosunun benimsendiği çevrimiçi etkinliğe gönderdiği mesajında Bilgin “Çalışanlarımızın, işverenlerin ve çalışma dünyasının Dünya İş Sağlığı Ve Güvenliği Gününü kutluyorum.” dedi.

Bakan Bilgin, İş sağlığı ve güvenliğinin sadece çalışanları değil toplumun tamamını ilgilendiren uluslararası düzeyde bir öncelik olduğunu vurgulayarak “Biz çalışmalarımızı bu öncelik doğrultusunda uluslararası işbirliği ile güçlendirmeyi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin G-20 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Ağının eş başkanlığını yürütmeye devam ettiğini belirten Bilgin, pandemi ile değişen çalışma hayatı iş sağlığı ve güvenliği temalı ağın ilk kampanyasına da liderlik ettiklerini hatırlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, İslam İşbirliği Teşkilatı İş Sağlığı ve Güvenliği ağındaki çalışmaların da sürdüğünü dile getirdi.

Bakan Bilgin uluslararası çalışmalara “Bu yıl TİKA aracılığı ile Moritanya’da yaklaşık 500 bin dolarlık yatırımla bir iş hijyeni laboratuvarı kuruyoruz. Önümüzdeki 2 yıl boyunca ağa üye ülkelere 20 farklı konuda eğitimler gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” örneklerini verdi.

45 BİN KİŞİ SEFERBER OLDU


Bakan Bilgin, Türkiye olarak KOVİD-19 salgını sürecini en az zararla atlatmak için sağlıktan eğitime, istihdamdan sosyal yardımlara kadar kapsamlı tedbirler aldıklarını vurgulayarak bu bağlamda STK’larla, sendika konfederasyonlarıyla, iş dünyasıyla çeşitli ortak platformlarda değerlendirmelerde bulunulduğunu kaydetti.

Bakan Bilgin, salgınla beraber hastalığın işyerlerinde yayılmasını önlemek için sahada hizmet veren 45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettiklerini de açıkladı.

Bulaş riski yüksek sektörler başta olmak üzere 24 farklı sektör ve çalışma alanına özgü çalışmaları içeren rehberler, videolar, kontrol listeleri hazırlandığını dile getiren Bilgin, bu rehberlerin ILO tarafından İngilizce ve Arapçaya çevrilerek uluslararası arenada kullanıma sunulduğunu belirtti.

Bakan Bilgin Türkiye’nin 5 kıtadan toplam 157 ülkeye güvenli maske hibesini içeren yardım paketleri gönderdiğini de hatırlattı.
Etkinliğin açılış konuşmalarını ILO Genel Direktörü Guy Ryder, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ve uluslararası işçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileri gerçekleştirdi. Etkinliğe Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çalışma Bakanı Marty Walsh de katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Martta ihracat yüzde 42 yükseldi
İŞ-YAŞAMİhracatta sert artış
Bayram ikramiyesine zam yürürlükte
İŞ-YAŞAMBayram ikramiyesine tek seferlik zam
Kovid-19'dan etkilenen esnaf ve sanatkara verilen desteklerin süresi 1 ay uzatıldı
İŞ-YAŞAMEsnaf destek süresi uzatıldı
Tam kapanmada 16.3 milyon kişi mesaide - Haberler
İŞ-YAŞAMTam kapanmada 16.3 milyon kişi mesaide
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu
İŞ-YAŞAMİstanbul Havalimanı sefer sayısında Avrupa lideri
İşten çıkarma yasağının 30 Haziran'a kadar uzatılması kararı Resmi Gazete'de
İŞ-YAŞAMİşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Merkez Bankası rezerv tartışması! Bakan yardımcısı cevap verdi: 128 milyar dolar... - Haberler
İŞ-YAŞAM"Merkez Bankası dünyanın en şeffaf bankalarından"
Konya-Karaman YHT Hattı'nda ilk test sürüşü
İŞ-YAŞAMKonya-Karaman YHT Hattı'nda ilk test sürüşü
Perakendenin Küresel Güçleri 2020 Raporu yayımlandı
İŞ-YAŞAM2 yerli marka dünya devlerinin arasında
SGK prim ödeme için yarın son gün! SGK'dan prim ve yapılandırma borcu açıklaması - Ekonomi Haberleri
İŞ-YAŞAMDikkat! Yarın son gün