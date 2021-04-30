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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü etkinliğine bir video mesaj gönderdi.

Bu yıl pandeminin de etkisi ile “Krizlere Hazırlıklı Olun, Hızlı Cevap Verin, Dayanıklı İSG Sistemlerine Şimdi Yatırım Yapın” mottosunun benimsendiği çevrimiçi etkinliğe gönderdiği mesajında Bilgin “Çalışanlarımızın, işverenlerin ve çalışma dünyasının Dünya İş Sağlığı Ve Güvenliği Gününü kutluyorum.” dedi.

Bakan Bilgin, İş sağlığı ve güvenliğinin sadece çalışanları değil toplumun tamamını ilgilendiren uluslararası düzeyde bir öncelik olduğunu vurgulayarak “Biz çalışmalarımızı bu öncelik doğrultusunda uluslararası işbirliği ile güçlendirmeyi sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin G-20 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Ağının eş başkanlığını yürütmeye devam ettiğini belirten Bilgin, pandemi ile değişen çalışma hayatı iş sağlığı ve güvenliği temalı ağın ilk kampanyasına da liderlik ettiklerini hatırlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, İslam İşbirliği Teşkilatı İş Sağlığı ve Güvenliği ağındaki çalışmaların da sürdüğünü dile getirdi.

Bakan Bilgin uluslararası çalışmalara “Bu yıl TİKA aracılığı ile Moritanya’da yaklaşık 500 bin dolarlık yatırımla bir iş hijyeni laboratuvarı kuruyoruz. Önümüzdeki 2 yıl boyunca ağa üye ülkelere 20 farklı konuda eğitimler gerçekleştirmeyi planlıyoruz.” örneklerini verdi.

45 BİN KİŞİ SEFERBER OLDU



Bakan Bilgin, Türkiye olarak KOVİD-19 salgını sürecini en az zararla atlatmak için sağlıktan eğitime, istihdamdan sosyal yardımlara kadar kapsamlı tedbirler aldıklarını vurgulayarak bu bağlamda STK’larla, sendika konfederasyonlarıyla, iş dünyasıyla çeşitli ortak platformlarda değerlendirmelerde bulunulduğunu kaydetti.

Bakan Bilgin, salgınla beraber hastalığın işyerlerinde yayılmasını önlemek için sahada hizmet veren 45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettiklerini de açıkladı.

Bulaş riski yüksek sektörler başta olmak üzere 24 farklı sektör ve çalışma alanına özgü çalışmaları içeren rehberler, videolar, kontrol listeleri hazırlandığını dile getiren Bilgin, bu rehberlerin ILO tarafından İngilizce ve Arapçaya çevrilerek uluslararası arenada kullanıma sunulduğunu belirtti.

Bakan Bilgin Türkiye’nin 5 kıtadan toplam 157 ülkeye güvenli maske hibesini içeren yardım paketleri gönderdiğini de hatırlattı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını ILO Genel Direktörü Guy Ryder, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ve uluslararası işçi ve işveren konfederasyonlarının temsilcileri gerçekleştirdi. Etkinliğe Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Çalışma Bakanı Marty Walsh de katıldı.