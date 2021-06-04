Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayarak, "Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz" dedi
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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