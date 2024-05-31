Bakan Blinken: Bu NATO Zirvesi her zamankinden önemli

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Prag'da düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

9-11 Temmuz tarihleri arasında Washington'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Düzenlenecek NATO Zirvesi'nin Ukrayna'yı NATO'ya biraz daha yakınlaştıracağını bildiren Blinken, "Bu zirvenin Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına köprü olmasını sağlayacağız" dedi.

NATO'nun kararlılığını ve savunmasını güçlendireceğini ifade eden Blinken, "NATO üyeleri Çin'in Rusya'nın savunma sanayiine verdiği destekten rahatsız. Bu zirvede Ukrayna'yı destekleyen güçlü bir paket sunacağız" diye konuştu.