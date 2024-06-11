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        Haberler Dünya Bakan Blinken'dan İsrail'de temaslar: Muhalefet lideriyle görüştü | Dış Haberler

        Bakan Blinken'dan İsrail'de temaslar: Muhalefet lideriyle görüştü

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Başkan Biden'ın ateşkes önerisinin kabul edilmesi için temaslarını sürdürüyor. Dün Ortadoğu turu kapsamında ziyaret ettiği İsrail'de Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu ile görüşen Blinken, bugün ana muhalefet partisi lideri Lapid'le görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:46
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        Bakan Blinken'dan İsrail'de temaslar
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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ve eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüştü.

        The Times of Israel'in haberine göre, Ortadoğu turu kapsamında İsrail'i de ziyaret eden Blinken, muhalefet liderleriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

        İsrail'in ana muhalefet lideri Lapid'in ofisinden yapılan açıklamada, Blinken ile görüşme yapıldı.

        Lapid, görüşmede Blinken'e, Gazze'deki 120 esirin evlerine geri getirilmesinin "tek hedef" olduğunun altını çizerek, esir takası konusunda bir anlaşmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

        Dün Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelen Blinken, bugün erken saatlerde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti.

        İsrail'den önce Mısır'da temaslarda bulunan Blinken, Katar ile Mısır'a, ateşkes anlaşmasını imzalaması konusunda Hamas'a baskı yapması çağrısında bulunmuştu.

        Blinken, eski bakan Ganz ile de görüştü

        Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gantz, Blinken'a, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmaya varılması için müzakereciler üzerinde "maksimum baskı" uygulama çağrısında bulunarak, "konuyla ilgili hükümet dışından yapılacak her türlü makul düzenlemeyi destekleyeceğini" söyledi.

        Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den sonra kurulan Savaş Kabinesi'den 8 Haziran'da istifa eden Gantz, ayrıca Blinken'a Lübnan sınırında Hizbullah ile gerilimin sonlandırılmaması halinde "İsrail'in vatandaşlarını korumak için güç kullanmaktan çekinmeyeceği" ifadelerini kullandı.

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