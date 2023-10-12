Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 8.457,25 %1,52
        DOLAR 27,7505 %0,15
        EURO 29,5618 %0,33
        ALTIN 1.679,33 %0,66
        FAİZ 24,17 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 19,82 %1,06
        BITCOIN 26.849,00 %0,49
        GBP/TRY 34,2175 %0,24
        EUR/USD 1,0630 %0,10
        BRENT 85,88 %0,07
        ÇEYREK ALTIN 2.745,76 %0,66
        Haberler Ekonomi Para Bakan Bolat'tan cari açık değerlendirmesi - Para Haberleri

        Bakan Bolat'tan cari açık değerlendirmesi

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat ağustos ayı cari açık verilerine ilişkin "Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6,1 milyar dolar ile yılın en yüksek fazlasını vermiştir. Bakanlık olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli üreticiyi korumaya dönük uyguladığımız ithalat politikaları ile cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 09:08 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bolat'tan cari açık değerlendirmesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat ağustos ayı cari açık verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Bakan Bolat değerlendirmesinde şu ifadleri kullandı:

        "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayına ilişkin açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre, bir önceki yılın Ağustos ayında 2,8 milyar dolar, 2023 yılı Temmuz ayında 5,5 milyar dolar olan cari işlemler açığı yıllık %77,5 oranında, aylık ise %88,8 oranında düşüşle, bu yıl Ağustos ayında 619 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

        • Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 6,1 milyar dolar ile yılın en yüksek fazlasını vermiştir.

        • Ağustos ayı itibariyle 12 aylık cari işlemler açığı 59,1 milyar dolardan 57 milyar dolara gerilemiştir. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise son 12 aylık toplamda 37,5 milyar dolar fazla verilmiştir.

        REKLAM

        • Ağustos ayında cari fazla verilmesinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının aylık %32,8 oranında, yıllık ise %26,4 oranında azalarak 7,1 milyar dolar gerçekleşmesi etkili olmuştur.

        • Ağustos ayında hizmet ihracatımız 11 milyar dolar, seyahat gelirlerimiz ise 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşerek aylık bazda rekor seviyeye yükselmiştir. Böylece hizmet ve seyahat gelirlerimiz yıllıklandırılmış olarak Ağustos ayında sırasıyla 96,8 milyar dolar ve 45,5 milyar dolar gerçekleşerek rekorunu tazelemiştir.

        • Eylül ayında Bakanlığımız geçici dış ticaret istatistikleri kapsamında dış ticaret açığımız aylık %42,4 oranında, yıllık ise %48,1 oranında azalarak 5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda Eylül ayında cari fazla verilmesi beklenmektedir.

        • Bakanlık olarak mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve yerli üreticiyi korumaya dönük uyguladığımız ithalat politikaları ile cari işlemler hesabında kalıcı iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız kararlıkla devam edecektir. Böylelikle bir taraftan Türkiye ekonomisindeki büyüme ortamı sağlamlaştırılacak diğer taraftan makroekonomik istikrarı kuvvetlendirici yapısal dönüşüm sağlanacaktır.

        • “Katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ve yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla ve adil bölüşüm” önceliklerimiz ile Türkiye ekonomisini Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak politikaları kararlılıkla hayata geçireceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hamas 2 rehineyi serbest bıraktı
        Hamas 2 rehineyi serbest bıraktı
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        İğrenç babaya mahkeme acımadı!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        EURO 2024 yolunda kritik sınav!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        Özlem 28 yaşındaydı... Ağlatan fotoğraf!
        Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu
        Microsoft'a 29 milyar dolarlık vergi borcu
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        3.1'lik Silivri depremini Prof. Dr. Görür değerlendirdi!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Yeni döneme hangi banka uyum sağladı?
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Dursun Özbek: Kimse konuşmasın artık!
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Menajeri konuştu! "30-40 milyon Euro..."
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan ve Akşener'den açıklama
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Kârlarda Arda Güler farkı
        Dursun Özbek ve koalisyon
        Dursun Özbek ve koalisyon
        "Her şeye hazırız"
        "Her şeye hazırız"