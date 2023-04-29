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Haberler Gündem Bakan Bozdağ: Lafın nereye gittiğini Sayın Kılıçdaroğlu biliyor
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Bozdağ, AK Parti Seçim İrtibat Bürosunun açılışında konuştu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Benim söylediğim bir lafta şükür namazı, secde geçiyor diye secdeyi, şükür namazını Orta Doğu bataklığına kodlanmış kafalar olarak yaftalayan ilkel bir zihniyetle karşı karşıyayız. Söylediği lafın nereye gittiğini Sayın Kılıçdaroğlu da bilmiyor, avanesi de bilmiyor." dedi.

Bakan Bozdağ: Lafın nereye gittiğini Sayın Kılıçdaroğlu biliyor
AA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Benim söylediğim bir lafta şükür namazı, secde geçiyor diye secdeyi, şükür namazını Orta Doğu bataklığına kodlanmış kafalar olarak yaftalayan ilkel bir zihniyetle karşı karşıyayız. Söylediği lafın nereye gittiğini Sayın Kılıçdaroğlu da bilmiyor, avanesi de bilmiyor." dedi.

Şanlıurfadan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, partisinin Seçim İrtibat Bürosunun açılışında konuştu.

Son 21 yılda Türkiyenin büyük bir değişim yaşadığını ifade eden Bozdağ, şunları söyledi:
"Bugün bir dünya bir araya gelmiş Türkiyenin seçimlerini takip ediyorlar. Türkiyede seçim ne olacak? Sonuçları ne olacak? Erdoğan gidecek mi kalacak mı? diye merak edenler, emin olun Avrupada, Amerikada, Türkiyedekilerden daha fazla. Gözleri, kulakları burada. Her gün, anbean burayı takip ediyorlar. Neden? Çünkü Türkiyenin büyük yürüyüşünden en büyük endişeyi onlar duyuyorlar. Bu yürüyüşü durdurmanın yolunun Erdoğanı durdurmaktan geçtiğine inandıkları için Erdoğan kaybederse Türkiye kaybedecek. Erdoğanın yükselişi durursa Türkiyenin yükselişinin duracağına inanıyorlar. Türkiyenin de Cumhurbaşkanımızın da yükselişi durmayacaktır."

"MESELE SİYASİ İSTİSMAR, İSTİSMAR EDİYORLAR"

Şanlıurfa üzerine kurulan tuzakları bozacaklarının altını çizen Bozdağ, yollarına daha güçlü devam edeceklerini belirtti.

Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamaların bazı kesimleri rahatsız ettiğini, bu açıklamalar nedeniyle haksız saldırılara geçildiğini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

Benim söylediğim bir lafta şükür namazı, secde geçiyor diye secdeyi, şükür namazını Orta Doğu bataklığına kodlanmış kafalar olarak yaftalayan ilkel bir zihniyetle karşı karşıyayız. Söylediği lafın nereye gittiğini Sayın Kılıçdaroğlu da bilmiyor, avanesi de bilmiyor. Ne demişim ben? O gün şükür secdesi kılanlar da olacaktır, temiz alnını secdeye koyanlar da olacaktır. Bu lafı söyleyeni yani beni, Orta Doğu bataklığına kodlanmış bir kafa olarak takdim ediyor. Orta Doğu bataklığından kastın nedir senin? Seccade mi, şükür secdesi mi, namaz mı? Benim söylediğim lafın Orta Doğu bataklığıyla uzaktan, yakından ne alakası var? Ama mesele siyasi istismar, istismar ediyorlar. Bizim iktidar olduğumuz dönemde bu ülkede hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmemiştir.

Türk Ceza Kanununa, yaşam tarzına müdahaleyi suç sayan düzenlemeyi kendilerinin koyduğunu aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

21 yıldır iktidardayız kimin yaşam tarzına müdahale edilmiş? Bu ülkede başörtüsü zulmünü, katsayı zulmünü kim yaşattı? Bu ülkede merhum Necmettin Erbakan, Başbakanlıkta İslam alimlerine yemek verdi diye kim bunu 28 Şubat postmodern darbesine gerekçe yaptı, Refah Partisinin kapatılması iddianamesine koydu? Her haksızlığı, ayrımcılığı, din ve vicdan hürriyetine, yaşam tarzlarına müdahaleyi hak, hukuk diye bu ülkede takdim eden, bu ilkel zihniyetin sahipleri oldu.

Seçim muhafazakarları" diye bir kavramın olduğuna değinen Bozdağ, seçim yaklaşınca bazı kesimlerin aklına milletin değerlerinin geldiğini söyledi.

Muhalefetin, iktidarın yaptığını anlatmasından rahatsız olduğunu vurgulayan Bozdağ, anketlerin, göstergelerin milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğana olan teveccühünün arttığını gösterdiğini dile getirdi.

"Seçim yaklaştıkça aziz vatandaşlarımız, Türkiyenin maceraya, bilinmezlere, meçhule gitmeye ihtiyacı da yoktur, buna tahammülü de yoktur. diyecektir." ifadesini kullanan Bozdağ, Türkiyenin istikrara, güçlü iktidara, iyi yönetime ve güven ortamına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Bozdağ, "Şanlıurfa, istikrarın, güçlü iktidarın, huzurun, güvenin sigortasıdır. Bu sigortayı attırmak isteyenler muvaffak olamayacaklardır. Her ne kadar Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz ortaktır. deseler de bu millet onların ortak hedeflerinin gerçekleşmesine asla izin vermeyecektir." dedi.

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