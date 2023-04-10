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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye konulu 4'lü dışişleri bakanları toplantısına yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu "Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin bu hafta Türkiye'ye geleceğini de açıkladı. Mevlüt Çavuşoğlu 18 Mart'ta 11 yıl sonra Mısır'ın başkenti Kahire'ye dışişleri bakanları seviyesinde bir ziyaret gerçekleştirmişti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.