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Bakan Çavuşoğlu: Kararın sebebi Suriye'deki oyunu bozmamızdır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'de Türkiye'ye karşı alınan iki kararın sebebi, Suriye'de özellikle oyunu bozmamızdır. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar." dedi

Dışişleri bakanı çavuşoğlu

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM’de, ABD’de “Ermeni Soykırımı”nı tanıyan kararın kabul edilmesiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sözde soykırımla ilgili kararın bir yasa tasarısı değil karar olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kaydetti:
“Hiçbir bağlayıcılığı yok. Hiçbir bağlayıcılığı yok diye bu karara göz yumacak değiliz. Tepkimizi zaten ortaya koyduk. İki tane Türkiye’ye karşı alınan kararın sebebi Suriye’de oyunu bozmamızdır. Ve de orada bir terör devleti kurulmak isteniyordu. Türkiye olarak önce sahada sonra masada attığımız adımlarla ve yaptığımız hamlelerle hem ABD hem de Rusya ile vardığımız mutabakatta da bu oyunu bozduk. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar. Başka bir izahı yok. Hep demokrasinin kılıcı gibi de tutuyorlardı. Bu yok hükmünde olan bir kararın neticesi yoktur. Sadece Amerika gibi bir ülkenin içine düştüğü durum bakımından da ibretliktir. Biz bunu külliyen reddettik ve yok hükmünde olduğunu kendilerine de bildirdik. ABD Büyükelçisini de Bakanlığımıza çağırarak hem tepkimizi hem de beklentilerimizi söyledik. Daha önce yönetimle görüşmelerimiz olmuştu. Gördük ki ABD’deki iç siyaset sebebiyle temsilciler meclisi üzerinde yapabilecekleri bir şey yok. Bunu çok fazla uzatmaya, kafamıza takmaya gerek yok, yok hükmünde bir karardır. Burada da tabi ki ABD yönetiminin tutumu önemli”

BAKAN AKAR: MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI 

Milli Savunma Bakanı Akar da ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, "Bu tasarılar iki ülke arasındaki müttefiklik ruhuna aykırıdır. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından döndüreceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı. 

 

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