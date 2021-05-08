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HaberlerDünyaDiplomasiBakan Çavuşoğlu, Macar, Sırp ve Çad mevkidaşları ile görüştü,
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Bakan Çavuşoğlu, Macar, Sırp ve Çad mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Petar Szijjarto ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic’le seyahat kısıtlamalarının kaldırılması maksadıyla aşı sertifikalarının tanınması hususunda ortak düzenlemeler yapılmasına ilişkin görüştü. Çavuşoğlu ayrıca Çad Dışişleri Bakanı Zene'yi yeni görevi dolayısıyla kutladı

Bakan Çavuşoğlu, Macar, Sırp ve Çad mevkidaşları ile görüştü,
AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Petar Szijjarto ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic’le seyahat kısıtlamalarının kaldırılması maksadıyla aşı sertifikalarının tanınması hususunda ortak düzenlemeler yapılmasına ilişkin görüştü. Çavuşoğlu ayrıca Çad Dışişleri Bakanı Zene'yi yeni görevi dolayısıyla kutladı

ÇAD'LI MESLEKTAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Çad Dışişleri Bakanı Cherif Mahamat Zene ile telefonda görüşmüştür. Adı geçen bu görevine atanmasından ötürü tebrik etmiştir. Çad'la dayanışma içinde olduğumuzu, geçiş döneminin suhuletle ilerlemesini dilediğimizi belirtmiştir" ifadelerine yer verildi.

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