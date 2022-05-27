Bakan Çavuşoğlu'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması 0:00 / 0:00

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ortak basın toplantısında konuştu.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna ilişkin karşı olmamız terör örgütlerine yaptıkları destektendir. Bizim niye karşı çıktığımızı herkes biliyor, anlıyor." dedi.

"SOMUT ADIM BEKLİYORUZ"

Ankara'da iki ülke heyetleriyle yapılan görüşmeyi dile getiren Çavuşoğlu, "Heyetler Ankara'ya geldi, bu toplantıdan farklı kurumlardan arkadaşlarımız da vardı. İki ülkenin PKK, YPG başta olmak üzere, terör örgütlerine verdikleri destek, bilgiler bir kere daha paylaşıldı. Heyet bu belgeleri aldı, başkentlerine döndü, şimdi bu ülkelerden somut adımlar bekliyoruz. Türkiye'yi ikna ederiz gibi bir yaklaşım doğru olmaz, bizim beklentimiz yanlış bir beklenti değil. NATO'ya üye olmak istiyorlarsa terör örgütlerine desteği kesmek zorundalar." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Bizim talebimiz gayet meşru, açık ve net. Bu ülkeler teröre destek veriyor, ayrıca bize yönelik savunma kısıtlamalarını kaldırmaları gerekiyor. Umarım Finlandiya ve İsveç bizi gayet iyi anlamıştır. Biz her zaman diyalogdan yanayız, umarız bu beklentiler somut bir şekilde yerine gelir." dedi.



