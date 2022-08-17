Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Türkiye'den son dakika İsrail kararı! Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Tel Aviv'e büyükelçi... - Haberler
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık

İsrail ile normalleşme sürecine ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak İsrail'e büyükelçi atama kararı aldık" dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerin yenilenmesini takdirle karşılıyorum." dedi. İsrail Başbakanı Yair Lapid'in ofisinden yapılan açıklamada ise, karşılıklı büyükelçi atama kararının alındığı belirtilerek, "İki ülke arasında gelişen ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler ilişkilerin derinleşmesine ve bölgesel istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacaktır." denildi.

Türkiye'den son dakika İsrail kararı! Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Tel Aviv'e büyükelçi... - Haberler
HABERTURK.COM

Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında, "Türkiye olarak İsrail'e büyükelçi atama kararı aldık.Filistin'in haklarını savunmaya devam edeceğiz " ifadelerini kullandı.

İsrail ile normalleşme sürecine ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Yeni hükümet göreve geldikten sonra İsrail'de diyalog süreci başlamıştı. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde büyükelçileri atamak da vardı. Büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye açıklama yapmıştık. İsrail'den de olumlu adım geldi. Türkiye olarak İsrail'e büyükelçi atama kararı aldık. Hayırlısı olsun. Bundan sonra isimlerin belirlenmesi süreci başlıyor." dedi.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI: TAKDİRLE KARŞILIYORUM

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerin yenilenmesini takdirle karşılıyorum." dedi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda uzlaşıya vardığı belirtildi.

Lapid'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, iki ülke diplomatik bağları yeniden kurmak ve ilişkileri istikrarlı bir şekilde geliştirmek üzere anlaştı.

Açıklamada, "İki ülke arasında gelişen ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler ilişkilerin derinleşmesine ve bölgesel istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacaktır." denildi.

LAPİD TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

23 Haziran 2022'de dönemin dışişleri bakanı şu an İsrail Başbakanı olan Yair Lapid, Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Çavuşoğlu, görüşmelerde Türkiye ile İsrail arasında başlayan olumlu diyaloğu somut adımlarla ilerletme kararlılığının teyit edildiğini belirterek "Kısa vadede karşılıklı üst düzey ziyaretleri devam ettireceğiz. Dışişleri Bakanlıklarımız arasında ikili siyasi ve bölgesel istişareler önem taşıyor. Diğer taraftan diplomatik temsil düzeyimizin de büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık." ifadelerini kullanmıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokyayı gezdi
DÜNYA Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, Kapadokya'yı gezdi
Polonya'nın Oder Nehri'nden 100 ton ölü balık çıkarıldı
DÜNYA Polonya'nın Oder Nehri'nden 100 ton ölü balık ...
İspanya'daki orman yangını bölgesinden geçen trende facia: 20 yaralı
DÜNYA İspanya'daki yangın bölgesinden geçen trende facia: ...
Avrupa'daki kuraklık 'açlık kayalarını' ortaya çıkardı
DÜNYA Avrupa'daki kuraklık 'açlık kayalarını' ortaya ...
Filistin lideri Abbas’ın 'Holokost' benzetmesi İsrailli yetkilileri öfkelendirdi
DÜNYA Abbas İsraillileri öfkelendirdi
Washington Post'tan çok çarpıcı Putin iddiası: Rusya'nın Ukrayna'daki gizli planı... - En son haberler
DÜNYA Washington Post yazdı: Putin'in Ukrayna'daki gizli ...
Meghan ve Harry İngiltere'ye döneceklerini açıklamıştı: Prens William ve eşi Kate ile görüşmeyecekler
DÜNYA Meghan ve Harry, o iki isimle görüşmeyecek
Nepal'de çevre kirliliği alarmı: Bagmati Nehri siyaha büründü
DÜNYA Bagmati Nehri siyaha büründü
Kuzey Kore iki seyir füzesi fırlattı
DÜNYA Kuzey Kore iki seyir füzesi fırlattı
Amerikan Havayolları 20 süpersonik uçak için depozito yatırdı
DÜNYA Amerikan havayolu şirketinden 20 jet hamlesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.