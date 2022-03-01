Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna'dan tahliye' açıklaması 0:00 / 0:00

AA

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Kiev, Harkiv, Dnipro, Odessa ve Lviv’den tren ve otobüslerle 2 bin 163 Türk vatandaşının yola çıktığını belirterek, "Yolunuz açık olsun! Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenmiş, "Bugüne kadar 5 bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçti. Gelişmelere ve taleplere göre çeşitli kanallardan tahliye işlemlerini sürdüreceğiz." demişti.

TAHLİYELERDE SON DURUM

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgalin ardından ülkede mahsur kalan ve sınır komşusu Romanya'ya geçen Türk vatandaşları, Bükreş'ten Türk Hava Yolları'nın tahliye uçuşuyla İstanbul'a geldi.

Savaş nedeniyle hava sahasının uçuşlara kapandığı Ukrayna'da mahsur kalan, 164 kişiyi özel seferle İstanbul'a getiren THY uçağı, 00.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

Lviv kentinde trenlerle yapılan tahliyeler ise tüm hızıyla devam ediyor. Tahliye edilmek için binlerce insan Lviv Tren Garı'na akın etti.

Burada bulunan trenlerle Romanya, Polonya ve Macaristan sınırlarına doğru götürülecek binlerce kişi, çevrede gönüllüler tarafından kurulan yardım çadırlarında yemek, su, çay ve kahve gibi ihtiyaçlarını temin edebiliyor.