Bakan Çavuşoğlu'ndan Venezuela açıklaması

Venezula'da yaşanan siyasi krizle ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Venezuela'daki herhangi olumsuz bir durum tüm Latin Amerika'yı hatta Karayipler'i etkileyebilir. "Venezuela'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Çavuşoğlu, "Venezuela halkının çektiği sıkıntıları görürken o ülke ile ticaret yapmamamız düşünülemez" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin ise "İnşallah şehirlerimizin kalkınmasına vesile olur. Bu seçimle vatandaşlarımız ülkemizin bekasına ve istikrarına oy vermiştir ve partimiz açık ara kazanmıştır" ifadesini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza ise, "Venezuela'nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ziyaretinde Dışişleri Bakanı Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüşeceğini bildirdi. Çavuşoğlu ayrıca, "Amerika'nın dolarla ticareti engellemeye çalışması ticaret kurallarına aykırıdır" dedi.