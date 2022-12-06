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Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: Barış anlaşmalarını ihlal ediyor

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'ın Adalar'daki tatbikatlarına ilişkin, "Ya Yunanistan geri adım atar, anlaşmalara uyar, ya da biz gereğini yaparız." dedi. Yunanistan'ın barış anlaşmalarını ihlal ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Yunanistan barış istemiyorsa biz de gereğini hem hukuki zeminde hem sahada yaparız, rüzgar eken fırtına biçer." dedi

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Yunanistan ya geri adım atar ya da... - Son dakika haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki
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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan'ın Adalardaki tatbikatlarına ilişkin, "Yunanistan buraları silahlandıramaz. Yunanistan barış istemiyorsa biz de gereğini hem hukuki zeminde hem sahada yaparız, rüzgar eken fırtına biçer, bir gece ansızın." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Yunanistan'ın Adalar'daki tatbikatlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Ya Yunanistan geri adım atar, anlaşmalara uyar, ya da biz gereğini yaparız. Yunanistan barış anlaşmalarını ihlal ediyor, Adalar'ın silahlandırılmasına sessiz kalamayız. Yunanistan barış istemiyorsa biz de gereğini hem hukuki zeminde hem sahada yaparız, rüzgar eken fırtına biçer, bir gece ansızın." yanıtını verdi.

"YENİ HÜKÜMETLE BİRLİKTE DAHA OLUMLU SÜRECİN GELİŞTİĞİNİ SÖYLEMEK İSTERİM"

Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Türkiye olarak biz NATO'nun genişlemesini her zaman destekledik. Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz, ama maalesef bu iki ülkede terör örgütleri destek buluyor. Madrid'deki toplantıda imzalanan ahidname gösteriyor ki beklentilerimiz karşılık buluyor. İsveç'teki yeni hükümetle birlikte olumlu adımların atıldığını görüyoruz. Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu da kaldırdıklarını söylediler. Finlandiya'dan henüz bize yönelik silah ambargosunun kaldırıldığına yönelik bir açıklama olmadı, bu açıklamayı da bekliyoruz. İki ülke arasında uygulamada bir ayrım yapmıyoruz. Bizim Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç'in daha somut atması gereken adımlar var. Şahsın Türkiye'ye iade kararı memnuniyet verici, bizim listemizde adı yoktu. Ama sonuç olarak olup olmaması önemli değil. Yeni hükümetle birlikte daha olumlu bir sürecin geliştiğini söylemek isterim. Ama üyelik meselesi şartların yerine getirmesine bağlı." ifadelerini kullandı.

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