Bakan Çavuşoğlu, serbest bırakılan Türk denizcinin eşiyle telefonla görüştü

AA

Şeyda Ekmekçioğlu'na "Gözünüz aydın" diyen Çavuşoğlu eşinin Cibuti güzergahında olduğunu ve bulunduğu gemide uydu telefonuyla görüşme yapılabildiğini belirtti.

Ekmekçioğlu'na, Cibuti'ye vardıklarında eşiyle büyükelçilik aracılığıyla görüntülü görüşebileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Görüntülü konuşarak biraz daha hasret giderirsiniz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, O'nun talimatlarıyla görevimizi yaptık. Kendileri de bilgi verince çok memnun oldu. Bu süreçte gösterdiğiniz metanet için size de çok teşekkür ediyorum. Bize de güç verdi metanetiniz. Sizi anlıyorum. Göremiyorsunuz, konuşamıyorsunuz ve akıbetini merak ediyorsunuz. Biz ne kadar sağlık durumunun iyi olduğunu, kötü muamele olmadığını anlatsak da endişe duyuyordunuz." diye konuştu.

Türk denizcilerin sağ salim evlerine geleceğini anlatan Çavuşoğlu, Türkiye döndüklerinde de kendilerine yardımcı olunacağını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu'na bu süreçte verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Ekmekçioğlu da "Size diyecek bir şey bulamıyoruz. Minnettarız. Cumhurbaşkanımıza da sonsuz sevgi ve saygılarımı iletin. Çok şükür bugünleri bitirdik. Sağ salim evlerine gelecekler. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Türk denizcilerin zorlu yolculuğu

Selim Ekmekçioğlu, emekli olduktan sonra Eylül 2017'de "Murat Reis" isimli katamaran yelkenli teknesiyle Türkiye'den denize açılarak dünya turuna başladı. Ekmekçioğlu, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus ve Hint Okyanusu'nu geçtikten sonra mart ayında Sri Lanka'da kendisine katılan İbrahim Iğnak ve Erman Lütfü Atamer ile yola devam etti.

Maldivlerden Cibuti'ye mart sonunda ulaşan Türk denizcilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle limana yanaştırılmayınca Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Selim Levent Şahinkaya'nın da yardımlarıyla erzak takviyesi yapıldı. Büyükelçi Şahinkaya'nın, motorun bir parçasının da tamir edilmesine yardımcı olmasıyla, denizciler Süveyş Kanalı'ndan geçerek, Türkiye'ye gelmek için yeniden denize açıldı.

Yoldayken salgın sebebiyle kanal kapatılınca Türk denizciler kanalın açılmasını Cibuti'de beklemeye karar verdi ve geri dönmek üzere yol almaya başladı.

Ancak Türk denizciler, Eritre açıklarına geldiklerinde yakıtları ve gıdaları azalınca karaya yanaşma kararı aldı. Eritre'de karaya yaklaştıklarında askerler tekneye çıktı ve denizcilere gözaltında olduklarını söyledi.

Birkaç gün bu şekilde bekletilen Türk denizcilerden Selim Ekmekçioğlu, 25 Nisan'da uydu telefonundan gizlice eşini aradı ve durumunu aktardı. Eşinden en son 25 Nisan'da haber alan Şeyda Ekmekçioğlu, Türkiye'nin Eritre Büyükelçiliğine ulaşarak, durumu anlatınca denizcilerin serbest kalması için Türk makamlarının çabaları başladı.