Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Daçiç ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kısa süre önce Belgrad'da görüştüğüm Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı dostum Ivica Daçiç ile Gazi Meclisimizde bir araya geldik. Daçiç'in hem siyasette hem diplomaside uzun yıllara dayanan tecrübesi parlamentolar arası ilişkilerimizin hızla gelişmesine önemli katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR