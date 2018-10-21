Mevlüt Çavuşoğlu, organizasyonun son gününde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir ile golf oynadı.
Kemerburgaz'da gerçekleştirilen organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Bu saha gerçekten güzel. Dizaynı da güzel. Yürümek için de iyi. Bugünün en büyük kazancı, arkadaşlarla yürümek oldu. Gelecek hafta Antalya'da Türk Hava Yolları (THY) Open başlıyor. Dünyanın 1 numarası Justin Rose'un da aralarında yer aldığı en iyi oyuncular geliyor. Onun hazırlığını da yapıyoruz. Ara sıra vakit bulunca böyle turnuvalara destek vermeye geliyoruz. Aynı zamanda da spor yapıyoruz." diye konuştu.
Daha önce rahmetli Erdoğan Demirören anısına düzenlenen turnuvada da oynadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Kış boyunca Antalya'da, golf sporumuzun, Türkiye'nin ve Antalya'nın tanıtımını da yapacağız. Dünyanın her yerinden profesyonellerin yanı sıra iyi amatör sporcular da getiriyoruz. Bazen oynuyoruz, bazen de destekliyoruz. Bu sporun gelişimine inşallah sizlerle katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Golf oynamaya 2010'da Antalya'da başladığını vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, "8 senedir golf oynuyorum. Ancak son 2-3 yıldır istediğim sıklıkta oynayamıyorum. Sürekli seyahatler var. Sevdiğim bir spor. Eskiden futbol da oynuyordum. 8 senede iyi bir noktaya geldiğimi söyleyebilirim. Bugün berabere kaldık. İlk 13-14 çukurda biz kazanmıştık. Ama sonra 'Double or nothing' oynadık. Onu da Yıldırım başkanın ekibi kazandı. Sonuçta dostluk kazandı. Daha da iyi oldu." şeklinde görüş belirtti.
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