İHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2017-2020 dönemi için enerji verimliliğine toplamda 4,8 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirterek, “3,19 milyon ton eşdeğer petrol tasarrufuyla 1.2 milyar dolar tasarruf sağladık“ dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, video konferans ile Avrasya Kojenerasyon Toplantısı’na katıldı. Konuşmasında sürdürülebilir kalkınmanın ve dönüşümün önemli gereklerinden birinin de enerji verimliliğinin en üst seviyede başarılması olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, 2003-2018 yılları arasında enerji verimliliği uygulamaları sayesinde sektörün nihai enerji talebinde yıllık 170 bin ton tasarruf sağladıklarını belirtti. Enerji yoğunluğunun azalmasıyla yıllık 20 milyon ton eşdeğer petrol azaltımı gerçekleştiğine vurgu yapan Dönmez, bu azalışın anlamının Türkiye’nin dışa bağımlılığının azalması anlamına da geldiğinin altını çizdi. Bakan Dönmez, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 6 tematik başlık ve 55 eylemle birincil enerji tüketiminde yüzde 14’lük azaltım ve 66,6 milyon ton karbondioksit eşleniği emisyon azaltımını 2023’e kadar hedef olarak belirlediklerini aktardı.

“3,19 MİLYON TON EŞDEĞER PETROL TASARRUFUYLA TOPLAMDA 1.2 MİLYAR DOLAR TASARRUF SAĞLADIK"

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hedefleri kapsamında çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirten Dönmez, “2017-2020 dönemi için enerji verimliliğine toplamda 4,8 milyar dolar yatırım yaptık. Karşılığında 3,19 milyon ton eşdeğer petrol tasarrufuyla toplamda 1.2 milyar dolar tasarruf sağladık” dedi.

Pandemi sürecine rağmen hız kesmediklerini dile getiren Dönmez, “Geçtiğimiz yıl enerji verimliliğine toplamda 635 milyon dolar yatırım yaptık. 2020’de yaptığımız yatırımlarla 451 bin ton eşdeğer petrol tasarruf ettik. Bunun maddi karşılığıysa 158 milyon dolara denk geliyor” diye konuştu.

“YILLIK 173 MİLYON TL PARASAL TASARRUF VE 90 BİN TON EŞDEĞER PETROL KAYNAK TASARRUF SAĞLADIK"

Bakan Dönmez, enerji verimliliği projelerini teşvik amacıyla imalat sanayiine sağladıkları Verimli Artırıcı Projeler (VAP) destekleri kapsamında bugüne kadar tamamlanan ve devam eden toplam 307 milyon liralık 434 projeye 83 milyon TL’lik destek sağladıklarına dikkati çekerek, “Karşılığında yıllık 173 milyon TL parasal tasarruf ve 90 bin ton eşdeğer petrol kaynak tasarruf sağladık” ifadelerini kullandı.

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'yle ihtiyaçları karşılamak için kurulacak kojenerasyon santrallerine lisans alma ve şirket kurma muafiyeti sağladıklarını belirten Bakan Dönmez, “Günümüze kadar 204 tesis için başvuru aldık. Bunlardan 108’i bina, 79’u sanayi olmak üzere toplam 187’sine Kojenerasyon Tesisi Verim Belgesi verdik” dedi.

Söz konusu belgeleri verdikleri tesislerin toplam elektrik kurulu gücünün 560 MWe’ye ulaştığını belirten Bakan Dönmez, “Isıl kurulu gücü ise 524 MWt oldu. Bu tesislerle yıllık birincil enerji kaynağı tasarrufumuz yıllık 2,7 teravatsaat, diğer deyişle 230 bin 843 ton eşdeğer petroldür. Hâlihazırda bu tesisler sayesinde nihai enerji tüketimimizden yaklaşık binde 2 seviyesinde tasarruf edebiliyoruz. Ayrıca yapılan bu yatırımlarla yıllık 1 milyon ton karbon emisyonu azalımı da sağlayabiliyoruz” şeklinde konuştu.