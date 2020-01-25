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An itibarıyla şehir merkezlerinde elektrikte sıkıntı yok. O bölge üretim, iletim açısından oldukça yoğun bölgemiz. İlk tespitlerde olumsuz duruma rastlamadık. Bazı santrallerimiz deprem anında devre dışı kaldılar. Orası petrol boru hatlarımızın geçtiği bölge orası. Hatlarda herhangi bir sorun an itibarıyla sözkonsu değil. Bazı yıkılan binalar var. Bazı köylerimizde güvenlik amacıyla elektriklerini kesik tutuyoruz. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra elektrik verilecek. Ekiplerimiz orada, biz de en kısa süre içerisinde intikal edeceğiz.

"GAZ KAÇAĞI VARSA HEMEN EKİPLERİMİZE HABER VERİN"

7 tane mobil santrali hizmete almıştık. Onlar da şu an hazır vaziyette bekletiliyor. Şu anda sıkıntı olmadığı için gerek yok. Acil durumda hemen intikal ettirebiliriz. Vatandaşlarımız deprem anında güvenli bir şekilde binasını terk etmeden önce gaz vanalarını ve elektrik şartellerini kapatması büyük önem arz ediyor. Gaz kaçağı durumlarında ekiplerimize haber vermeleri gerekiyor. Evlerine girdikçe bu konuya özellikle dikkat etmelerine de fayda var. 187 ve 186 çağrı merkezlerine yapılan ihbarlar anında değerlendirilecektir. Herhangi panik durumuna gerek yoktur.

"BU DEPREMİ İKAZ OLARAK DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR"

Can kaybı ve yaralılarla ilgili valilerimiz ve AFAD merkezleri gerekli açıklamaları yapıyor. Burada önemli olan husus bu bölge yıllardır deprem üreten bir bölge. Anadolu'nun birçok coğrafyasında deprem hareketliliği yaşıyoruz. Birkaç gün önce Manisa'da deprem yaşadık. 1999'da Marmara depremini biliyoruz. Depremde hasarı en aza indirme imkanımız var. Bunları ikaz olarak değerlendirmek gerekiyor. Hem vatandaş hem devlet olarak tedbirleri birlikte almak zorundayız.

"DEPREM HAREKETLİLİĞİNDE DOĞALGAZ AKIŞI KESİLİYOR"

Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Gerek altyapı gerekse üst yapıların depreme karşı nasıl güvenli hale getirileceği, hasarların nasıl minimize edileceğine dair dünyada çok güzel örnekler var. Burada herşeyi devletten beklemek belki çok doğru olmaz. Devlet daha ziyade düzenleme ve denetleme misyonu üstleniyor. Vatandaşlarımızın da gerekli hassasiyetleri göstererek bu tedbirleri almasında fayda var diye düşünüyorum. Ekranlarda gördüğümüz yangınla alakalı olarak hemen temasa geçtik. Aslında doğalgaz kaynaklı değil. Şu anda kontrol altına alınmış. Özellikle 2000'den sonra Gölcük merkezli depremden sonra doğalgaz kaynaklı yangınlar olmaması için ciddi araştırmalar yaptık. Deprem hareketliliğini algılayıp doğalgaz akışını kesen vanalar getirildi.

"DOĞALGAZ ŞEBEKE HATLARIMIZ AVRUPA'DAN DAHA GÜÇLÜ"

Doğalgaz hatları çelik hatlara göre daha esnek. Avrupa'da birçok şebeke hala eski hatlarla, döküm boru hatlarıyla götürülüyor. Bizim başından beri uygulamamız bu anlamda güçlü yanımız. Otomatik vanalar var şebekelerde. Belli bir yer hareketi algılandığında doğalgaz akışını kesiyor. Boru hattı içerisinde bir miktar doğalgaz hapsolmuş oluyor. Şebeke boyunca da mobil kaçak arama cihazlarımız var. Süratle küçük kaçakları tespit edebiliyor. Varsa bu kaçakları tespit edip, gerekli tedbirler alınıyor. Son yaşadığımız depremlerde doğalgazın depremin etkisine arttırdığına dönük somut veriler yok.