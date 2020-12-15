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Bakan Dönmez: Nahçıvan’ın bugünkü doğalgaz ihtiyacının tamamını karşılayabileceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Türkiye-Nahçıvan hattı, Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğalgaz Boru Hattı’nın devamına inşa edilecek. Hattın Iğdır’dan başlayarak Nahçıvan Sederek’e kadar olan Türkiye bölümü, 85 kilometre uzunluğa sahip olacak. Yıllık 500 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip olacak boru hattı, günlük 1,5 milyon metreküp doğal gaz taşıyabilecek. Boru hattımızla birlikte Nahçıvan’ın bugünkü doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayabileceğiz." dedi

Bakan Dönmez: Nahçıvan’ın bugünkü doğalgaz ihtiyacının tamamını karşılayabileceğiz
Türkiye-Nahçıvan doğalgaz boru hattı açıklaması
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AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan (Nahçıvan) Doğal Gaz Boru Hattı İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Rekor sürede tamamladığımız TANAP'ta 30 Haziran 2018'den bugüne kadar 8,1 milyar metreküp gaz aktı." ifadesini kullandı.

Dönmez, "Türkiye-Nahçıvan hattı, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı’nın devamına inşa edilecek. Hattın Iğdır’dan başlayarak Nahçıvan Sederek’e kadar olan Türkiye bölümü, 85 kilometre uzunluğa sahip olacak. Yıllık 500 milyon metreküp taşıma kapasitesine sahip olacak boru hattı, günlük 1,5 milyon metreküp doğal gaz taşıyabilecek. Boru hattımızla birlikte Nahçıvan’ın bugünkü doğal gaz ihtiyacının tamamını karşılayabileceğiz."

Bakan Dönmez, "TAP'a ilk doğal gazı verdik. Bugüne kadar TAP'a dolum amaçlı 70 milyon metreküp doğal gaz aktı." dedi.

Sürecek...

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