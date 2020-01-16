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HaberlerOtomobilBakan Dönmez'den yerli otomobil açıklaması

Bakan Dönmez: 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacak

Bakan Dönmez, "Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz" dedi

yerli otomobil
AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngördüklerini belirten Dönmez, "1 milyon adet elektrikli araç şarj noktasının dağıtım şebekesine etkilerini değerlendirip, bunları hayata geçirmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

"ÇATI SANTRALLERİ İÇİN 1300 BAŞVURU ALDIK"

Dönmez, "Çatı santralleri için 900'e yakın sanayi tesisinden 800 megavatı bulan, konutlardan da 10 megavat kapasite için 1300 başvuru aldık." ifadelerini kullandı.

"YEKDEM DEVAM EDECEK AMA AYNI ŞARTLARDA OLMAYACAK"

YEKDEM'in devam edeceğini ama aynı şartlarda olmayacağını bildiren Dönmez, "Maliyetler düştü dolayısıyla eski fiyatları kaynak bazında güncellemiş olacağız." şeklinde konuştu.

- Geçtiğimiz yıl hemen hemen hedeflerimizin tamamının yakalandığı bir yıl oldu.

- Elektrik tarafında 3 bin 600 megavat kurulu gücümüze ilave bir elektrik santrali gücüne ilave etmiş olduk. Bununla birlikte 91 bin 300 megavata ulaşmış olduk.

- 2000'li yılların başındaki kurulu gücümüz 30 bin megavattı. Neredeyse 3 kat artırmış olduk

- Elektrik üretim miktarımız arttı, tüketim de tabii arttı. 120 milyar kilovat saatlerden 315 milyar kilovat saatlere ulaşmış olduk

- Doğu Akdeniz'de 2 sismik gemisiyle 2 de sondaj gemisiyle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 4 tane sondajımızı da tamamlamış olduk

- (TANAP'ta Avrupaya gaz akışı) 2020 yılı sonlarına doğru orada da da bir gaz akışı başlayabilir diye düşünüyoruz."

- (Tuz gölü Doğal gaz Depolama Tesisi Projesi) Toplam depolama kapasitesini 5,4 milyar metreküpe çıkartacak yeni bir projenin de temelini attık. Bu kapasiteye ulaştığımızda dünyada tuz yapılarındaki en büyük doğalgaz depolama tesisi ülkemizde olmuş olacak

- Doğal gazda artık arz güvenliği sorunu kalmamıştır

- Petrol üretiminde yine bir rekor kırdık. Son 20 yılın rekoru bu. Günlük üretimimiz 50 bin varillere çıkmış ortalama, Türkiye Petrollerinin. Yaklaşık bir 10 bin varil de özel sektör üretimi var

- Petrol üretiminde son 20 yılın rekorunu kırdık.

- Geçtiğimiz yıl hamd olsun bir rekor daha kırdık. 2019'da 38 ton altın ürettik. 2018'de bu rakam 27 (ton ) idi

Sürecek...

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