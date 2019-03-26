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Haberler > Ekonomi > Enerji Bakan Dönmez: Fatih gemisi 5 bin metreler civarında sondajına devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Akdeniz'de biliyorsunuz bir Fatih milli sondaj gemimiz var. O gemi şimdi 5 bin metreler civarında sondajına devam ediyor. İnşallah belki bir 1-2 hafta içerisinde netice alacağız, alamasak da havlu atmak yok."

AA