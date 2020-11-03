Bakan Dönmez:

AA

Dönmez, AFAD Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, toplantıya girdikleri saatlerde aldıkları müjdenin başta aileler ve arama kurtarma ekipleri olmak üzere herkesi sevindirdiğini ifade etti.

Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in büyük bir umut olduğunu vurgulayan Dönmez, "Dün, Elif bebek umut olmuştu. Bugün o umudumuzu yitirmedik. İnanç ve sabırla çalıştık ve Ayda bebeğimizi de kurtarmış olduk. Öyle tahmin ediyorum, bundan sonra aileler bu bebeklerimiz için yılda iki defa doğum günü kutlayacaklar. Birisi 2 Kasım, birisi 3 Kasım. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız netice verir. Diğer yurttaşlarımıza da sağ salim ulaşırız." diye konuştu.

Dönmez, deprem anından itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kurumlarının elektrik ve doğal gaz kaynaklı herhangi bir olumsuzluk ve sıkıntı yaşanmaması için üstün bir gayretle çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlk etapta da tedbir amaçlı AFAD'ın talepleri ve talimatları doğrultusunda deprem etki ve hasarının yoğun yaşandığı bölgelerde elektrik ve doğal gaz arzını kesmiştik. Ekiplerimizin süratle çalışmasıyla şehirde dün itibarıyla herhangi bir enerji arz sorunu kalmadı. İlk 30 saat içerisinde İzmir genelinde her tarafa elektriği sağlamış olduk."

Yaklaşık 102 ekip, 323 kişiden oluşan elektrik acil müdahale personelinin yoğun bir çalışmayla enerji arz güvenliğini sağladığını aktaran Dönmez, "Doğal gazda 7/24 esasıyla çalışan 40 ekip, 205 personelimizle hasarsız binalar dışında kalan tüm binalarda 1 Kasım Pazar günü saat 22.30 itibarıyla doğal gaz arzını sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

- "Ayda ve Elif bebeklerin yaşattığı mutluluk hepimizin yüreğine su serpti"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de herkesin "Ben ne yapabilirim, nasıl destek olabilirim?" dediği bir iklimin yaşandığını, bunun herkesi çok gururlandırdığını ve mutlu ettiğini belirtti.Herkesin bir şekilde işinden ucundan tutmayı, vatandaşların bu felaket karşısındaki mağduriyetleri giderecek çalışmayı yapmak istediğini söyleyen Soyer, evinden yemeğini pişirip getirenler olduğunu, bununla iftihar ettiklerini ve minnettarlık duyduklarını dile getirdi.

Soyer, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlarımızın burada olmasının bize büyük güç verdiğini ve büyük gurur verdiğini söylemek istiyorum. Eksik olmayın, sizlerin varlığı ile İzmir bu felaketlerin yaralarını çok daha hızlı şekilde aşacak. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 30 ilçemizle burada yürütülen çalışmalara destek olmak için bu felaketin yaralarını daha hızlı sarmak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Ayda ve Elif bebeklerin yaşattığı mutluluk tabii ki hepimizin yüreğine su serpti ama bir yandan da kaybettiklerimizi acısı aynı şekilde yüreğimizi dağlıyor. Bu felaketleri atlatacağız. Asıl ondan sonra bu şehrin geleceğini nasıl hep birlikte güvenli yaşanan bir şehir haline getireceğimizi çalışmaya devam edeceğiz. Ben birlikte olmak dolayısıyla uyum ve ahenk içinde çalışma konusunda gösterdiğiniz irade için de şükranlarımı sunuyorum."