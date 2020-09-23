Bakan Dönmez: Karadeniz gazı ithal ettiğimizden daha ekonomik olacak

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Bakan Dönmez, Karadeniz'deki gaz keşfine ilişkin, "Yaptığımız hesaplamalara göre, bugünkü şartlarda ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik üreteceğiz." dedi.

Bakan Dönmez, "Yeni keşifler oldukça doğal gazda, petrolde dışa bağımlılığımız azalacak" dedi

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan satır başları;

- "(Karadeniz'deki gaz keşfi) Maliyetlere ilişkin olarak henüz somut veriler yok, ekip çalışıyor"

- Denizdeki sondaj faaliyetleri de gündeme gelsek te karada da ciddi anlamda sondaj faaliyetlerimiz var. Dünkü rakamımız 55 bin 260 varil günlük üretim yaptık. Yıllık 48 milyon varillik bir üretimimiz var

- İhtiyacımızın yüzde 7-8'ini karşılayabiliyoruz petrol açısından

- Türkiye 2005'ten sonra yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretimine büyük ağırlık verdi. Enerjide dışa bağımlılığı kendi kaynaklarımızı kullanarak azaltabiliriz. Yenilenebilir kaynaklarda 50 bin megavat kurulu güce ulaştık.

- Son 2-3 yıldır YEKA yarışmaları yapıyoruz.Mini YEKA'lar 36 ilimizde 10 ile 20 megavat arasında değişen kapasitelerde küçük yarışmalar yapacağız. Yerli şartı olacak

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