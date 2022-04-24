Bakan Dönmez: O gece elektrikler gerçekten kesik miydi?

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dönmez "Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" dedi.

— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) April 24, 2022

KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Keçiören Kaymakamlığından 4 aydır elektriği kesik olduğu iddia edilen konutta ikamet eden vatandaşa ilişkin açıklama yapıldı.

Keçiören Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde ikamet eden Güllü K. isimli vatandaşımızla ilgili olarak yapılan araştırmada; vatandaşımızın ikametgahının elektriğinin iddia edildiği şekliyle 4 aydır kesik olmadığı, borcu nedeniyle dağıtıcı şirket tarafından 31.03.2022 tarihinde elektriğin kesildiği, beş gün sonra 05.04.2022 tarihinde ödemenin yapılması üzerine elektriğinin açıldığı, vatandaşımıza 2021 yılında 2 kez yaptığı pandemi yardımı başvurusu ile ilgili olarak 2 kez pandemi desteği yapıldığı, 2022 Şubat ayında doğalgaz yardımı başvurusu neticesinde de 381 TL destek sağlandığı, ailenin, bugüne kadar pandemi ve doğalgaz yardımı dışında Kaymakamlığımıza herhangi bir başvurusu olmadığı anlaşılmış olup, ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımıza başvuru yapmaları halinde kira, gıda, fatura, giyim, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar başta olmak üzere her türlü destek sağlanmaktadır” denildi.

NE OLMUŞTU?

Faturasını ödemediği gerekçesiyle elektriği kesilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 4 aydır evlerinin elektriği kesik olan bir aileye ziyaret edip, çıkışta yaptığı açıklamada, "4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen anlar oldu" demişti.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 24, 2022

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik zamlarının ardından faturasını ödemeyeceğini açıklamış, geçen hafta içinde de evinin elektriği Sabancı Grubu'na ait olan Başkent Elektrik tarafından kesilmişti. Kılıçdaroğlu, protestosunun bir sivil itaatsizlik çağrısı değil, direniş olduğunu belirterek bir hafta karanlıkta kalacağını açıklamıştı.