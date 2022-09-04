Bakan Dönmez Petronas Başkanı ile görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Enerji
ABONE OL

Bakan Dönmez Petronas Başkanı ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Malezya'nın devlete ait petrol ve gaz şirketi Petronas'ın başkanı Mohd Bakke Saleh ile bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi

Bakan Dönmez Petronas Başkanı ile görüştü
Bakan Dönmez Petronas Başkanı ile görüştü
0:00 / 0:00
AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, G20 Enerji Bakanları zirvesinin ardından Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur'a geldiğini kaydetti.

Buradaki ziyaretine ilişkin Dönmez, "Petronas Başkanı Mohd Bakke Saleh ile heyetler arası toplantı gerçekleştirdik. Petrol ve doğal gaz alanında işbirliğimizi geliştirmek için yol haritamıza dair başlıkları görüştük" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Ağustos'ta Ukrayna ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah'ın Türkiye'ye ziyaretini hatırlatarak, "Bu arada sayın Malezya Kralı'nın ülkemizi ziyaretinde bazı konuları görüştük. Bunlardan bir tanesi de Petronas ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ortaklaşa bir adım atması hususuydu. Bu konuyla ilgili belirlenen bir iki bölgede müşterek çalışma planlıyoruz. İnşallah bu çalışmada bir tarafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı öbür tarafta Petronas ve bir diğer tarafta Çinliler, belki 3 ayaklı olarak inşallah bir adımı da beraberce atacağız. Tabii sevincimiz şu anda 4 sondaj gemimiz var, 2 sismik araştırma gemimiz var. Bütün bunlarla beraber artık bir gücüz. Allah sonucunu da inşallah hayır verir" diye konuşmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

EPDK 27 şirkete lisans verdi
ENERJİ EPDK 27 şirkete lisans verdi
Gazprom, Kuzey Akım boru hattının belirsiz bir süre kapalı kalacağını duyurdu - Enerji Haberleri
ENERJİ Gazprom, Kuzey Akım boru hattını kapattı
Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Ünye Limanı'nda
ENERJİ Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Ünye Limanı'nda
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına ilişkin açıklama
ENERJİ "Kararımız Rus ekonomisinin bozulmasını ...
Petrol 95 doların altında
ENERJİ Petrol 95 doların altında
'Ucuz ve kaliteli enerji tedariki sağlamayı amaçlamaktayız'
ENERJİ 'Ucuz ve kaliteli enerji tedariki sağlamayı ...
Rusya'dan 'petrolde tavan fiyat' açıklaması
ENERJİ Rusya'dan 'tavan fiyat' açıklaması
Rusya-Ukrayna Savaşı gölgesinde: Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 37,4 düştü
ENERJİ Gazprom'un doğal gaz ihracatı yüzde 37,4 düştü
SON DAKİKA | Doğalgaza ve elektriğe zam geldi! 1 Eylül 2022 Doğalgaz zammı ve elektrik zammı ne kadar oldu? - Güncel Haberler
ENERJİ Elektrik ve doğalgaza zam
Ağustosta benzin fiyatı düştü, motorin zamlandı
ENERJİ Ağustosta benzin fiyatı düştü, motorin zamlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.