Bakan Dönmez: “Saros Körfezi’ndeki FSRU ocak ayında devreye girecek”

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğalgaz kullanımının mevsimsel koşullardan dolayı bu yıl geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olacağını ifade eden Dönmez, elektrik üretiminde bu yıl yenilebilir üretim payının daha iyi olduğunu kaydederek, geçen sene mevsimin kurak geçtiğini ve mecburen gazla telafi edildiğini hatırlattı.

Doğalgaz depolarının sürekli kullanılacağı düşüncesinin yanlış olduğuna dikkati çeken Dönmez, “Depolar boru gazının karşılayamadığı ihtiyacı karşılamak için oluşturuldu. Kaynaklardan birinde sorun olabilir, geçen sene olduğu gibi. Onları dikkate aldığımızda depolar kritik” dedi.

Dönmez, Saros Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi’nin (FSRU) ocak ayında devreye alınacağını açıkladı.

Türk Akım'da tam kapasiteye yakın çalışıldığını, kontrat kapasitesi ile boru kapasitesi arasında çok fark olmadığını söyleyen Dönmez, Umman ile LNG alımı konusunda da müzakerelerin devam ettiğini ve görüşmelerin olumlu olduğunu ifade etti.