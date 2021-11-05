Bakan Dönmez: "Ülke ihtiyacının üçte birini yerli gaz karşılayacak"

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yerli doğal gazda hedefimiz belli. 2023'e kadar gazın ilk fazını inşallah sisteme vereceğiz, bağlayacağız. İlk faz için açılması planlanan yaklaşık 10 kuyudan günde yine yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gaz taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Dönmez, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde Stratejik Düşünce ve Genç Mühendisler Topluluğunca düzenlenen "2023'e Doğru Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye Konferansı"nda değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin geleceğinin gençlerin ellerinden şekilleneceğini belirten Dönmez, yaşanan yüzyılı, Türkiye'nin gerçeklerinin, Türkiye'nin nelere meydan okuduğunun iyi bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Bugün çevresindeki onca badireye rağmen Türkiye'nin sapasağlam ayakta olduğunu anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Bu ancak güçlü bir iradeyle, sağlam bir iktidarla mümkündür. Yaşınız gereği belki Türkiye'nin 20-30 yıl öncesini hatırlamayabilirsiniz, bilmeyebilirsiniz. O dönemlere baktığınızda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini daha iyi anlayacaksınız. O dönemi romantize ederek güzel göstermeye çalışanlar emin olsun ki elindeki statükoyu, gücü kaybeden, kendini her zaman halkın üstünde görenlerdir. Yeni bir dönemin arifesindeyiz. Yeni bir doğumun sancılarını çekiyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda çektiğimiz bütün bu sıkıntıların sonu inşallah aydınlıkla noktalanacak."

Bakan Dönmez, karada ve denizde bağımsız enerji ideallerine ulaşmak için gece gündüz mücadele verdiklerini dile getirdi.

Karadeniz'de geçen yıl 540 milyar metreküplük gaz keşfinin, milleti nasıl memnun ettiğini gittikleri her yerde gördüklerini ifade eden Dönmez, "Bizler Mavi Vatan stratejisiyle yeni bir vizyon ortaya koyarken Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü mücadeleyi kötüleyen, bu gayreti adeta düşmanca ve saldırgan olarak niteleyen bazı mahfiller, başkalarının adına bu süreci baltalamak istiyor. Düşmana hoş görünmek için kendi milletine, kendi kültürüne düşmanlık eden böyle bir zihniyet, geçmişte de var olmuştu, bugün de maalesef zavallı halleriyle yine zaman zaman sahnede yer alıyorlar." diye konuştu.

GELECEK YIL İLK KAYNAK VURULACAK

Sakarya Gaz Sahası ile ilgili son gelişmelere değinen Dönmez, şunları kaydetti:

"Yerli doğal gazda hedefimiz belli. 2023'e kadar gazın ilk fazını inşallah sisteme vereceğiz, bağlayacağız. İlk faz için açılması planlanan yaklaşık 10 kuyudan günde yine yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gaz taşımayı hedefliyoruz. İkinci fazda artan kuyu miktarıyla birlikte karaya aktarılan doğal gaz miktarı da doğal olarak artmış olacak. 40 milyon metreküplere kadar çıkmış olacağız. Maksimum üretim seviyesine çıktığımızda ülkemizin ihtiyacının yaklaşık 3'te birlik kısmını Karadeniz sahasından sağlamış olacağız. Meskenlerin, konutların doğal gaz ihtiyacının tamamını Sakarya Gaz Sahası'ndan karşılar hale geleceğiz. Deniz tabanın da yaklaşık 2 bin 200 kilometrekarelik bir alan içinde 40 adet üretim kuyusundan gelen doğal gazın toplanması ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şekilde şebeke kurmayı da planlıyoruz. Deniz tabanı üretim tesisini, kara tesisine bağlayacak boru hattı ki yaklaşık 169 kilometredir, şu ana kadar bu gerekli boruların yüzde 50'den fazlasının üretimi tamamlandı ve yüklemeye hazır durumda. İnşallah önümüzdeki yılın ortalarında Karadeniz'in tabanına boruları serip ilk kaynağı vuracağız."