Bakan Elvan 2020 büyüme tahminini açıkladı 0:00 / 0:00

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bütçe görüşmelerinde sunum yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz." dedi.

Bakan Elvan, "Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"29,4 MİLYAR LİRA VERGİ ÖDEMESİYLE 40 MİLYAR LİRALIK SOSYAL GÜVENLİK PRİM ÖDEMESİNİ ERTELEDİK"

Elvan, "Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik." diye konuştu.

Elvan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız

- Girişim Sermayesi Fonlarına doğrudan kaynak aktarımı ile 2023 sonuna kadar 2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedefliyoruz

- Önümüzdeki dönemde küresel salgının etkilerinin azalacağı ve yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemine gireceğiz

- Fiyat istikrarını sağlayacak, mali disiplini koruyacak, para ve maliye politikalarında eşgüdümü artıracak, yatırım ortamını iyileştirecek, üretim odaklı gelir oluşturma potansiyelini yükseltirken salgının olumsuz etkilerini giderecek ekonomik ve sosyal dönüşüm programlarını hayata geçireceğiz