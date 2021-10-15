Bakan Elvan Dünya Bankası Başkanı'yla görüştü

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Dünya Bankası Başkanı David Malpass ve beraberindeki heyetle görüştü.

Konuyla ilgili Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada tarafların Dünya Bankası'nın Türkiye'ye desteğinin görüşüldüğü ifade edildi. Bunun yanında David Malpass'ın mülteci sorununda üstlendiği liderlik rolü için Türkiye'ye takdirlerini ilettiği belirtildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Başkan Malpass görüşmede pozitif bir yatırım ortamı için makroekonomik istikrarın ve ekonomik reformların verimli bir şekilde uygulamaya geçirilmesinin öneminin altını çizdi.

Başkan Malpass Türkiye'nin Paris anlaşmasını onaylaması sebebiyle Bakan Elvan'ı tebrik ederken, Dünya Bankası'nın sera gazı emisyonunu düşürmek için uzun vadeli strateji oluştururken Türkiye'ye destek olma niyetinde olduğunu iletti."